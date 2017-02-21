Новые IP-видеокамеры CNB в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры CNB в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер CNB TPN24R-x30 и CNB TPL24Z-x33.
Новые камеры CNB TPN24R-x30 и CNB TPL24Z-x33 - это скоростные поворотные уличные IP-видеокамеры. С их помощью можно контролировать обстановку на обширных пространствах. А за счет мощного увеличения — быстро переключаться на точечное наблюдение за отдельными удаленными объектами. Новинки обладают разрешением 2 Мп. (1920х1080). Они подключаются к локальной сети по «витой паре» и передают видео в реальном времени. При этом оператор системы наблюдения может находиться сколь угодно далеко от камеры, что позволяет контролировать обстановку на территориально распределенных объектах.
IP-видеокамера CNB TPN24R-x30 обладает чувствительностью 0.03 Lux, благодаря чему формирует четкое изображение при слабой освещенности. 30-кратный оптический зум и быстрая фокусировка повышают качество наблюдения. Фильтр блокирует сигналы ИК-спектра днем, чтобы не допустить искажения цветного изображения. А ночью камера активно использует инфракрасное излучение и ИК-подсветку, что повышает четкость видео. Камера передает видео по сети в три потока с различным разрешением. Один предоставляется сетевым пользователям для доступа к «живому» видео, другой используется для записи в архив и т.д. Датчик тревожной сигнализации и встроенный детектор движения помогают регистрировать подозрительные события автоматически.
Вторая IP-камера, CNB TPL24Z-x33, обладает чувствительностью 0.02 Lux и оснащается более мощным трансфокатором, с 33-кратным увеличением. Она поддерживает стандарт сжатия видео H.264 High Profile, который обеспечивает максимальную степень компрессии и уменьшает объем исходящего трафика. К видеокамере подключаются два датчика сигнализации, что повышает надежность наблюдения.
Скоростные поворотные видеокамеры поддерживают маршруты патрулирования, возможность панорамного наблюдения в диапазоне 360 град., обладают высокими скоростями наклона и поворота. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры CNB TPN24R-x30 и CNB TPL24Z-x33. С их помощью можно строить современные IP-системы видеонаблюдения Full HD качества.
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