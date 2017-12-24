Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.01.2018 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Beward B85-20H2 и B1510DV.

IP-видеокамеры Beward B85-20H2 и B1510DV предназначены для работы в уличных условиях, отличаются высокой чувствительностью и поддерживают современные алгоритмы компрессии видеосигналов.

Первая модель, скоростная поворотная IP-камера Beward B85-20H2, позволяет контролировать обширное пространство за счет кругового обзора и 20-кратного увеличения. Матрица Sony Exmor R формирует четкие цветные кадры при освещенности 0.02 Люкс. В ночное время изображение формируется с использованием ИК-спектра, что повышает чувствительность камеры до 0.002 Люкс. Благодаря высокому соотношению сигнал/шум изображение остается отчетливым и при слабом освещении.

Быстродействующий микропроцессор обеспечивает кодирование видеопотока в реальном времени в форматах H.265 MP, H.264 HP/MP/BP и Motion JPEG. Первые два алгоритма обеспечивают превосходную компрессию, благодаря чему на 50-70% уменьшается объем сетевого трафика и файлов при записи в архив.

При наблюдении за удаленными объектами скорость поворота и наклона камеры уменьшается пропорционально расстоянию, что обеспечивает плавное наведение и качественный мониторинг.

Новинка поддерживает функцию цифрового расширения динамического диапазона. Это дает возможность получать качественное видео в условиях контрастного освещения, когда в кадр одновременно попадают ярко освещенные и темные предметы. Камера оборудована микрофоном и динамиком, что позволяет оператору системы охраны разговаривать с людьми находящимися в зоне ее расположения.

Вторая модель, купольная IP-камера Beward B1510DV, выполнена в герметичном корпусе, надежно защищающем ее от капризов погоды. Ее разрешающая способность — 1.3 Мп. Видео передается по сети в реальном времени. Одновременно транслируются два потока — в высоком и низком разрешениях, что позволяет записывать архивы в хорошем качестве и предоставлять доступ к мониторингу по сети. Инфракрасная подсветка приходи на помощь в ночное время.

При слабом освещении в дело вступает функция цифрового шумоподавления. Она радикально улучшает параметры изображения за счет корректировки отдельных искаженных пикселей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-камеры Beward B85-20H2 и B1510DV. Это надежные модели, которые подходят для сурового климата и передают по сети видео HD-качества.