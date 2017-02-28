Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.03.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Beward B96-30H и B89R-5260Z18.
Новые IP-видеокамеры Beward B96-30H и B89R-5260Z18 - это скоростные PTZ камеры для уличного видеонаблюдения с мощной ИК-подсветкой дальностью до 150 м. Они передают видео в разрешении 1920х1080 точек в реальном масштабе времени.
Первая модель, IP-видеокамера Beward B96-30H, построена на высокочувствительной матрице Sony Exmor R. Она формирует четкое изображение, используя видимый и инфракрасный спектр, в дневное и ночное время, соответственно. Моторизованный скоростной объектив с 30-кратным увеличением позволяет контролировать обстановку на большом пространстве. Кроме того, видеокамера может вести круговое панорамное видеонаблюдение. Скорости наклона и поворота регулируются в широких пределах. Поддерживается 8 маршрутов, патрулирование по шаблону, именные зоны. Аппаратная реализация расширенного динамического диапазона дает возможность качественно воспроизводить сцены с большим перепадом освещенности. При этом контрастность ярких и темных участков выравнивается, и они не выглядят засвеченными или слишком темными. Видео кодируется в формате H.265 MP. Этот протокол обеспечивает высокую степень сжатия видеоизображения, что позволяет транслировать видео по каналам с невысокой пропускной способностью в хорошем качестве. Мощность подсветки и угол излучения меняются автоматически в зависимости от расстояния до объектов. Цифровое шумоподавление радикально повышает качество наблюдения при слабой освещенности за счет корректировки отдельных искаженных пикселей.
Вторая IP-видеокамера, Beward B89R-5260Z18, обладает исключительно высокой светочувствительностью. Расширенный динамический диапазон помогает при наблюдении за сценами с большим перепадом освещенности. Цифровое шумоподавление 2D/3DNR дает возможность наблюдать за обстановкой в цвете даже в сумерках. Камера поддерживает несколько протоколов компрессии видео, что позволяет оптимальным образом решать различные задачи видеонаблюдения.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-камеры Beward B96-30H и B89R-5260Z18. Они формируют изображение качества Full HD и поддерживают самые современные протоколы работы с видео.
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