Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.01.2018 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis M2026-LE MK II и Axis P3374-V.
IP-видеокамеры Axis M2026-LE MK II и Axis P3374-V поддерживают технологию Axis Zipstream, которая уменьшает объем трафика и видеофайлов при записи.
Первая модель, небольшая цилиндрическая камера Axis M2026-LE MK II, обладает разрешением 4 Мп. Она выпускается в корпусах черного и белого цвета. Корпус защищает электронику от капризов погоды, а козырек спасает от дождя и солнечных лучей. ИК-подсветка дальностью 15 м приходит на помощь в ночное время. Благодаря широкому углу обзора (130 град. в горизонтальной плоскости и 73 град. в вертикальной) на базе видеокамеры можно создать полноценную бюджетную систему видеонаблюдения для улицы или помещения.
Днем камера работает в цвете, ночью переключается в черно-белый режим с повышенной чувствительностью. Она передает изображение в реальном времени, используя при этом несколько настраиваемых потоков в форматах H.264, H.265 и MJPEG. Технология Zipstream задействует интеллектуальные алгоритмы обработки видео и до 50% уменьшает объем видеоинформации, передаваемой по сети. Камера распознает статичный фон и кодирует его с меньшим битрейтом, а области с важной информацией передает в более высоком качестве. Это гарантирует четкое воспроизведение лиц и автомобильных номеров.
Вторая IP-видеокамера, Axis P3374-V, передает видео в разрешении 720p. Технология WDR — Forensic Capture улучшает параметры видео при неблагоприятных условиях освещенности, позволяя получить четкие кадры с детальной проработкой элементов в светлых и затененных областях.
Видео транслируется в несколько потоков с разным разрешением. Поддерживаются маскирование зон, «коридорный режим», зеркальное отображение. В камере имеется детектор движения. Камера обнаруживает пересечение линии и производит активное оповещение при несанкционированных действиях — отправляет изображения и видео в сетевые хранилища, оповещает по e-mail. Буферизация записи дает возможность увидеть события, которые предшествовали срабатыванию датчика.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Axis M2026-LE MK II и Axis P3374-V. В них используются самые современные алгоритмы обработки видеоизображения.
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