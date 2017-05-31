Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.06.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеокамер Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ.
Новые IP-видеокамеры Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ - это быстродействующие купольные PTZ камеры, обеспечивающие превосходный обзор больших пространств и отличную детализацию изображения.
Первая модель, IP-видеокамера Axis Q6044-C 60HZ, транслирует видео в разрешении 720p. Она оснащается системой активного охлаждения и поэтому работает в условиях высоких температур (до 75 град. Цельсия) и солнечного излучения, например, в пустыне. Пылевлагонепроницаемый корпус, соответствующий требованиям военного стандарта, гарантирует работу в обстановке песчаных бурь. Электронная стабилизация изображения повышает качество наблюдения. Цифровая обработка кадров позволяет избавиться от тумана на изображении. 30-кратное оптическое увеличение и автофокус помогают вести панорамное и точечное наблюдение. Камера быстро реагирует на команды наклона и панорамирования, со скоростью до 450 град. в секунду. Камера может автоматически устанавливаться в одно из 256 заданных заранее местоположений (функция сопровождения по маршруту охраны). Кроме того, она способна автоматически переходить в заданное положение при обнаружении движения в кадре.
Разрешение второй IP-видеокамеры, Axis Q6045-E MkII 60HZ, составляет 1080p. Она защищена от вандализма, оборудована датчиком механического воздействия и стабильно функционирует при температуре до -50 град. Цельсия. Технология Arctic Temperature Control обеспечивает запуск камеры на морозе. Благодаря мощному оптическому увеличению, можно прочитать автомобильный знак на расстоянии примерно 300 метров. Интеллектуальные функции дают возможность отслеживать оставленные и исчезнувшие предметы, пересечение линии, производить подсчет объектов, выполнять автослежение. Поддерживается ПО и интеллектуальные видеотехнологии сторонних разработчиков. В камеру встроен разъем для карт памяти. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ. Они станут отличным выбором при организации наблюдения за большими пространствами — на строительных площадках, трубопроводах, в городской среде.
Новости участников портала
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттер IPT-PS1201/1G
Новости участников портала \\ 07.06.2017 10:10 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый одноканальный сплиттер IPTRONIC IPT-PS1201/1G используется для подключения сетевых видеокамер без PoE к IP коммутаторам с поддержкой PoE. Новинка разделяет объединенный PoE сигнал на две компоненты (питание и данные), а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. С помощью сплиттера IPT-PS1201/1G удается включить в PoE видеонаблюдение даже камеры без поддержки этой технологии.
Новые гибридные видеорегистраторы Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Microdigital MDR-H8140 и MDR-16140.
Jet SYSTEMS – эксклюзивный представитель «Видеоглаза» в Казахстане
Новости участников портала \\ 06.06.2017 10:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компания Jet SYSTEMS в качестве партнера компании «Видеоглаз» предлагает в Казахстане продукцию сотен лучших изготовителей оборудования видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации и т.п. По условиям франшизы «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» на все десятки тысяч поставляемых наименований распространяется партнерская гарантия.
«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo
Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Возможность подключения до 240 высоконадежных извещателей System Sensor серии Leonardo к ПКП «Дозор-1А» — еще одно преимущество, которое будет иметь адресная пожарная сигнализация, базирующаяся этих устройствах.
Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo
Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:05 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый контроллер Falcon Eye FE-energo предназначен для экономии электроэнергии в гостиницах, а по вопросам его покупки по низкой цене обращайтесь в компанию «Видеоглаз». Новинка включает электропитание в номере при помещении карты гостя (или персонала) в специальный карман. При вынимании карты из кармана можно задать отсрочку отключения на 15 секунд.
Новые IP-видеокамеры GeoVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 05.06.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер GeoVision GV-TM0100 и GV-LPR1200.
HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по направлению карт-принтеры HID FARGO
Новости участников портала \\ 02.06.2017 14:43 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа.
«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере
Новости участников портала \\ 02.06.2017 12:47 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
1 июня 2017 года 2017 состоялась торжественная церемония подписания соглашения о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере между Петербургским разработчиком и производителем «Аргус-Спектр» и министерством экономического развития РФ в рамках Петербургского экономического форума.
Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.06.2017 11:51 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDS-M22121-10 и MDC-M6080VTD-42A.
RVI и компания «Видеоглаз» анонсируют обновленную 4 Мп уличную камеру RVI-IPC44 V.2 (3.6)
Новости участников портала \\ 02.06.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новая версия популярной камеры высокого разрешения RVI-IPC44 V.2 (3.6), как и раньше, рассчитана на круглосуточное уличное видеонаблюдение, и ее по-прежнему можно купить в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Обновленная модель получила ИК подсветку на 40 м, поддержку кодеков H264+ и H.265, а также слот для карт до 128 Гб с возможностью восстановления архива с карты.
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Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 07.06.2017 11:12
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттер IPT-PS1201/1G
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