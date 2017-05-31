Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 07.06.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеокамер Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ.

Новые IP-видеокамеры Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ - это быстродействующие купольные PTZ камеры, обеспечивающие превосходный обзор больших пространств и отличную детализацию изображения.

Первая модель, IP-видеокамера Axis Q6044-C 60HZ, транслирует видео в разрешении 720p. Она оснащается системой активного охлаждения и поэтому работает в условиях высоких температур (до 75 град. Цельсия) и солнечного излучения, например, в пустыне. Пылевлагонепроницаемый корпус, соответствующий требованиям военного стандарта, гарантирует работу в обстановке песчаных бурь. Электронная стабилизация изображения повышает качество наблюдения. Цифровая обработка кадров позволяет избавиться от тумана на изображении. 30-кратное оптическое увеличение и автофокус помогают вести панорамное и точечное наблюдение. Камера быстро реагирует на команды наклона и панорамирования, со скоростью до 450 град. в секунду. Камера может автоматически устанавливаться в одно из 256 заданных заранее местоположений (функция сопровождения по маршруту охраны). Кроме того, она способна автоматически переходить в заданное положение при обнаружении движения в кадре.

Разрешение второй IP-видеокамеры, Axis Q6045-E MkII 60HZ, составляет 1080p. Она защищена от вандализма, оборудована датчиком механического воздействия и стабильно функционирует при температуре до -50 град. Цельсия. Технология Arctic Temperature Control обеспечивает запуск камеры на морозе. Благодаря мощному оптическому увеличению, можно прочитать автомобильный знак на расстоянии примерно 300 метров. Интеллектуальные функции дают возможность отслеживать оставленные и исчезнувшие предметы, пересечение линии, производить подсчет объектов, выполнять автослежение. Поддерживается ПО и интеллектуальные видеотехнологии сторонних разработчиков. В камеру встроен разъем для карт памяти. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ. Они станут отличным выбором при организации наблюдения за большими пространствами — на строительных площадках, трубопроводах, в городской среде.