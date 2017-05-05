Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ.
IP-видеокамеры Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ это купольные модели с поддержкой 18-кратного оптического увеличения. Они отлично подходят для наблюдения в городе, организации охранного видеонаблюдения по периметру, во дворах и на автостоянках.
Первая IP-камера, Axis P5415-E 60HZ, транслирует видео в максимальном разрешении 1080p. У нее широкий сектор обзора — 270 градусов. Мощное увеличение позволяет при необходимости получить детальное изображение удаленных объектов, например, рассмотреть номерной знак автомобиля. Технология Advanced Gatekeeper обеспечивает автоматический наклон, увеличение и панорамирование при обнаружении движения в заданной области. Новинка построена на светочувствительной матрице, благодаря чему формирует четкое изображение при слабой освещенности. В ночное время она переключается в черно-белый режим, используя инфракрасный диапазон для формирования видео. Встроенный настенный кронштейн облегчает монтаж. Поддерживается двунаправленная передача аудио, дистанционное питание по технологии PoE.
Разрешающая способность второй IP-видеокамеры, Axis P5534 60HZ, составляет 720p. Она позволяет контролировать обширную территорию, а при необходимости получать детальное изображение объектов. Помимо 16-кратного оптического зума, можно использовать цифровое 12-кратное увеличение. Передача нескольких видеопотоков дает возможность удаленным пользователям просматривать живое видео. При этом запись в архив осуществляется в высоком разрешении. Алгоритм компрессии H.264 уменьшает объем исходящего трафика без ущерба для качества изображения. Функции Auto-flip позволяет камере автоматически поворачиваться на 360 градусов, чтобы оператор мог непрерывно наблюдать за объектом. Поддерживается технология PoE: питание, видеоизображение и PTZ-команды передаются по одному кабелю «витая пара». Адаптер питания с 1 портом входит в комплект. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ.
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Новости участников портала \\ 05.05.2017 15:46 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
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Новости участников портала \\ 05.05.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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RVi и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп IP камеру RVi-IPC42S V.2 с поддержкой H.264+
Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Цилиндрическая всепогодная камера RVi-IPC42S V.2 рассчитана на видеонаблюдение при температурах от 60 до -40 градусов. Новинка, уже поступившая в продажу в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет широкий угол обзора (более 100 градусов по горизонтали) и эффективно сжимает видео без потери качества кодеком H.264+. Интеграция осуществляется по ONVIF, питание на 2 Мп камеру RVi-IPC42S V.2 можно подавать по сетевому кабелю, то есть по PoE.
"Интегра-С" является патентообладателем на изобретение "Способ и устройство обеспечение безопасности моста" (Патент №2598803).
Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:26 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
Обеспечение безопасности мостов требует контроля не только проезжающего по нему автотранспорта, но и выявления нарушителей на прилегающей территории. Для эффективной охраны объекта целесообразно применять радиолокационные станции (РЛС) совместно с классическими средствами наблюдения.
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