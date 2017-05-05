Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 17.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ.

IP-видеокамеры Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ это купольные модели с поддержкой 18-кратного оптического увеличения. Они отлично подходят для наблюдения в городе, организации охранного видеонаблюдения по периметру, во дворах и на автостоянках.

Первая IP-камера, Axis P5415-E 60HZ, транслирует видео в максимальном разрешении 1080p. У нее широкий сектор обзора — 270 градусов. Мощное увеличение позволяет при необходимости получить детальное изображение удаленных объектов, например, рассмотреть номерной знак автомобиля. Технология Advanced Gatekeeper обеспечивает автоматический наклон, увеличение и панорамирование при обнаружении движения в заданной области. Новинка построена на светочувствительной матрице, благодаря чему формирует четкое изображение при слабой освещенности. В ночное время она переключается в черно-белый режим, используя инфракрасный диапазон для формирования видео. Встроенный настенный кронштейн облегчает монтаж. Поддерживается двунаправленная передача аудио, дистанционное питание по технологии PoE.

Разрешающая способность второй IP-видеокамеры, Axis P5534 60HZ, составляет 720p. Она позволяет контролировать обширную территорию, а при необходимости получать детальное изображение объектов. Помимо 16-кратного оптического зума, можно использовать цифровое 12-кратное увеличение. Передача нескольких видеопотоков дает возможность удаленным пользователям просматривать живое видео. При этом запись в архив осуществляется в высоком разрешении. Алгоритм компрессии H.264 уменьшает объем исходящего трафика без ущерба для качества изображения. Функции Auto-flip позволяет камере автоматически поворачиваться на 360 градусов, чтобы оператор мог непрерывно наблюдать за объектом. Поддерживается технология PoE: питание, видеоизображение и PTZ-команды передаются по одному кабелю «витая пара». Адаптер питания с 1 портом входит в комплект. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ.