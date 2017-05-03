Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 11.05.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis Q6000-E 50HZ MK II и Axis Q6042-C 60HZ.

IP-видеокамеры Axis Q6000-E 50HZ MK II и Axis Q6042-C 60HZ это самые передовые, исключительно надежные модели для создания систем IP-наблюдения высокого разрешения.

Первая модель, купольная IP-камера Axis Q6000-E 50HZ MK II оснащается четырьмя матрицами разрешением 2 Мп каждая. С ее помощью можно контролировать обстановку в диапазоне 360 градусов. Это удобно при наблюдении в условиях города, на парковках и открытых пространствах. В разрешении 720p видео транслируется в реальном времени. Новинка оснащается детектором движения. При сбоях в локальной сети данные сохраняются на карту памяти. Благодаря технологии Axis Zipstream и современному видеокодеку H.264, уменьшается исходящий трафик и объем видеозаписей при хранении в архиве. При этом качество изображения остается очень высоким. Внутрь этой камеры можно установить еще одну, AXIS Q60-E, и тогда наряду с панорамным видео можно получать детальное изображение отдельных объектов. Для камеры выпускаются дополнительные объективы с фокусным расстоянием 6 и 16 мм. Они устанавливаются вместо одного или нескольких штатных объективов, чтобы повысить разрешение до 1080p при наблюдении за определенным участком. Поддерживаются функции наклона и масштабирования.

Вторая IP-видеокамера, Axis Q6042-C 60HZ, представляет собой скоростную купольную PTZ камеру с активным охлаждением. Она стабильно работает в условиях экстремально высоких температур, до +75 град. Цельсия. Эта пылевлагонепроницаемая камера отвечает требованиям военного стандарта. Подключение к сети производится через стандартное гнездо RJ-45. Кроме того, новинка оснащается разъемами для подключения оптоволоконных модулей SFP. Объектив с 36-кратным увеличением позволяет контролировать обширную территорию. Камера отлично подходит для строительных площадок, карьеров, трубопроводов, а также для наблюдения в городских условиях. Благодаря системе стабилизации изображения, видео остается четким в ветреную погоду. При обнаружении движения в заданной зоне, камера переключается в режим слежения за объектом. Поддерживаются приложения для интеллектуального анализа изображения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры Axis Q6000-E 50HZ MK II и Axis Q6042-C 60HZ.