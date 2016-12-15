Новые IP-видеокамеры AXIS в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:51 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер AXIS Q3615-VE и Q6000-E 50HZ SOLO.

IP-видеокамеры AXIS Q3615-VE и Q6000-E 50HZ SOLO являются выбором номер один для наблюдения в самых ответственных случаях. Они формируют изображение непревзойденного качества, безотказно работают и защищены от внешних воздействий.

Первая модель, IP-камера AXIS Q3615-VE, построена на матрице самого большого размера из тех, что используются в фиксированных купольных камерах, поэтому обладает высокой чувствительностью и формирует изображение превосходного качества. Видеокамера выполнена в вандалозащищенном корпусе. Прочная и надежная конструкция позволяет использовать ее в самых жестких уличных условиях. В ней реализована функция WDR — Forensic Capture, устраняющая помехи и улучшающая изображение при наличии ярких и темных участков в кадре. Технология Axis Lightfinder позволяет получать четкие цветные изображения при слабой освещенности. А электронная стабилизация изображения устраняет размытость видео. Камера передает видео разрешением 1080p с частотой 30 к/с при использовании функции WDR и 60 к/с без WDR. Это позволяет полноценно наблюдать за движущимися объектами. Технология Axis Zipstream уменьшает объем исходящего трафика (и, соответственно, объем памяти при последующей записи на диск) на величину до 50% без потери качества изображения.

Вторая модель, сетевая купольная PTZ камера AXIS Q6000-E 50HZ SOLO обеспечивает полный круговой обзор. В ее состав входят четыре матрицы разрешением 2 Мп (720p) каждая, которые формируют обзор в угловом диапазоне 360 градусов. Внутри этой камеры может устанавливаться любая камера серии AXIS Q60-E. Такое новаторское решение дает возможность наряду с панорамным обзором рассмотреть удаленный объект при помощи оптического зума. Это идеальный вариант для наблюдения в городских условиях — на парковках, площадях, открытых пространствах. В камере применяется технология Axis Zipstream, уменьшающая трафик и снижающая требования к объему памяти при последующей записи видеоизображения. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры AXIS Q3615-VE и Q6000-E 50HZ SOLO.