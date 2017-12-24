Новые IP-видеокамеры АйТек ПРО в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 17.01.2018 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер АйТек ПРО IPe-DFA 3.6 Apt и АйТек ПРО IPe-DVA Apt.

IP-видеокамеры АйТек ПРО IPe-DFA 3.6 Apt и АйТек ПРО IPe-DVA Apt это модели в купольных пластиковых корпусах, предназначенные для помещений. Разрешающая способность камер составляет 1920х1080 точек.

Они передают видео Full HD качества в реальном времени. Построенные на матрицах с высокой чувствительностью, новинки формируют четкое детализированное изображение при низкой освещенности.

Первая модель, IP-камера АйТек ПРО IPe-DFA 3.6 Apt, оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Чувствительность в цветном режиме составляет 0.01 Люкс, а в черно-белом режиме достигает 0.001 Люкс. Монохромное изображение камера транслирует при слабой освещенности. В этих условиях на помощь приходит ИК-подсветка дальностью до 20 метров.

Чтобы на экране были четко различимы как яркие, так и затененные объекты, видеокамера использует функцию цифрового расширения динамического диапазона. За счет хорошей компрессии видео при помощи алгоритма H.264, в несколько раз уменьшается объем исходящего трафика, а файлы при последующей записи занимают минимальное место в архиве.

IP-камера оборудована детектором движения, благодаря чему обнаруживает подозрительные события самостоятельно, без участия оператора.

Вторая модель, IP-камера АйТек ПРО IPe-DVA Apt, оборудована вариофокальным объективом. Встроенный микрофон и динамик позволяют наладить двусторонний аудиоканал между оператором системы наблюдения и людьми, находящимися в месте установки камеры.

Новинка поддерживает самые современные алгоритмы компрессии видео — H.264 и H.265. Они основаны на кодировании с предсказанием: по сети передаются лишь выборочные «опорные» кадры, что радикально сокращает объем трафика.

При наблюдении за объектами, расположенными перед источниками света на помощь приходит функция компенсации фоновой засветки. Четыре маски конфиденциальности позволяют выводить часть изображения из-под наблюдения. Обе камеры легко интегрируется в популярные системы видеонаблюдения «Линия», «Трассир», «Domination».

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры АйТек ПРО IPe-DFA 3.6 Apt и АйТек ПРО IPe-DVA Apt. Это современные модели, которые передают Full HD видео в реальном времени.