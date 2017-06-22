Новые IP-видеокамеры ActiveCam в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-видеокамеры ActiveCam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.06.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер ActiveCam AC-D8121IR2W и AC-D2123WDZIR6.
IP-видеокамеры ActiveCam AC-D8121IR2W и AC-D2123WDZIR6 транслируют изображение по локальной сети в разрешении 1920х1080 точек в реальном времени. Быстродействующие микропроцессоры кодируют видео в в формате H.264, что уменьшает объем исходящего трафика на 30-50%.
Первая IP-камера, ActiveCam AC-D8121IR2W, в компактном сферическом корпусе, относится к бюджетной линейке Eco. Она оснащается Wi-Fi модулем, который упрощает ее подключение. Новинка обладает превосходной чувствительностью — 0.005 Люкс, что позволяет вести наблюдение при слабой освещенности. Функция цифрового шумоподавления повышает четкость видео при слабой освещенности за счет восстановления искаженных пикселей. В ночное время для наблюдения используется инфракрасная подсветка дальностью 20 метров. Камера способна записывать видео на карту памяти, что повышает надежность системы наблюдения.
Вторая модель, IP-видеокамера ActiveCam AC-D2123WDZIR6, обладает чувствительностью 0.003 Люкс. Широкий динамический диапазон гарантирует получение четкого изображения в условиях, когда в кадр одновременно попадают ярко освещенные и темные объекты. Для этого делаются два кадра с различной выдержкой и суммируются, что выравнивает контрастность изображения. Чтобы уменьшить объем исходящего трафика, используется функция ROI («область интереса»). При этом окружающий фон передается в низком разрешении, а выбранные участки изображения — с высоким качеством. Видео транслируется по сети в два потока, с разным разрешением. Основной поток используется для записи данных в архив, а второй — для доступа удаленных пользователей. Датчик сигнализации помогает отслеживать подозрительные события автоматически. А поддержка технологии PoE позволяет подавать питание на видеокамеру дистанционно, по «витой паре». Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры ActiveCam AC-D8121IR2W и AC-D2123WDZIR6. С их помощью можно создавать территориально распределенные системы видеонаблюдения Full HD качества.
Новости участников портала
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Новости участников портала \\ 26.06.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Amatek.
Satel и компания «Видеоглаз» анонсируют беспроводные ИК + СВЧ охранные датчики AOD-200
Новости участников портала \\ 26.06.2017 07:32 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Как победить коррупцию в России
Новости участников портала \\ 23.06.2017 13:32 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва
Дмитрий Галочкин: общественные институты и СМИ должны активнее подключаться к борьбе со взяточничеством
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