Новые IP-видеокамеры ActiveCam в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 19.06.2017 11:22 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеокамер ActiveCam AC-D3143ZIR3 и AC-D8123ZIR3.

IP-видеокамеры ActiveCam AC-D3143ZIR3 и AC-D8123ZIR3 это модели в прочных вандалостойких корпусах, предназначенные для работы в уличных условиях. Обе новинки поддерживают технологию PoE, которая позволяет им получать питание дистанционно, по «витой паре». Для подключения не требуется прокладывать отдельную питающую линию.

Разрешение первой модели, ActiveCam AC-D3143ZIR3 составляет 4 Мп. Она оснащается моторизованным вариофокальным объективом, что позволяет выбирать сектор обзора и масштабировать изображение. Чтобы ярко освещенные объекты не «засвечивались», а предметы в тени не выглядели слишком темными и неразборчивыми, в камере применяется аппаратное расширение динамического диапазона, выравнивающее контрастность изображения. Функция ROI позволяет кодировать часть изображения («область интереса») в более высоком качестве, чем окружающий фон. При этом уменьшается объем трафика, передаваемый по сети. Цифровое шумоподавление приходит на помощь в условиях слабой освещенности. Микропроцессор сравнивает несколько последовательных кадров видеоряда, находит искаженные шумами пиксели и заменяет их другими, которые заимствует из соседних кадров. Это радикально повышает качество видео: даже в сумерках можно наблюдать за обстановкой в цвете.

Вторая IP-видеокамера, ActiveCam AC-D8123ZIR3, обладает разрешением 2.1 Мп (1920х1080) и высокой чувствительностью, 0.005 Люкс. Эта модель с моторизованным вариофокальным объективом и аппаратным расширением динамического диапазона. Благодаря функции «defog», не станут помехой для наблюдения дым, пыль и туман. В полной темноте контролировать обстановку помогает интеллектуальная ИК-подсветка. Ее мощность меняется в зависимости от расстояния до объектов, что исключает засветку. Изображение кодируется в формате H.264. Этот алгоритм обеспечивает высокую степень компрессии за счет того, что передается не каждый кадр, а лишь самые важные (опорные) кадры и «разница» между ними. Исходящий трафик при этом уменьшается на 30-50%. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые IP-видеокамеры ActiveCam AC-D3143ZIR3 и AC-D8123ZIR3. Они транслируют видео высокого разрешения в реальном времени и поддерживают современные алгоритмы цифровой обработки изображения.