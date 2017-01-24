Новые IP-коммутаторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новые IP-коммутаторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.02.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу неуправляемых IP-коммутаторов HikVision DS-3E0326P-E и DS-3E0109P-E.
IP-коммутаторы HikVision DS-3E0326P-E и DS-3E0109P-E это современные модели, позволяющие усовершенствовать работу сетевых устройств. Они почти не требуют настройки, а благодаря функции дистанционного питания, значительно упрощают подключение IP-видеокамер.
HikVision DS-3E0326P-E представляет собой 24-портовый IP-коммутатор с поддержкой стандарта PoE. Он позволяет подавать питание на видеокамеры, а также IP-телефоны и другие сетевые устройства дистанционно, по кабелю «витая пара». Таким образом, удаленное устройство одновременно получает и пакеты с данными и электропитание по одной линии, что существенно упрощает монтаж системы видеонаблюдения. Допустимая мощность подключаемого оборудования — 30 Вт, что позволяет подключать уличные видеокамеры с нагревательными элементами, инфракрасной подсветкой и вентиляторами. Индикаторы на передней панели оповещают о режимах работы устройства и достижении критической величины общей потребляемой мощности и превышении нормы 30 Вт/порт. При использовании экранированного кабеля Cat 5e коммутатор поддерживает расширенный режим передачи, в котором дальность связи увеличивается с традиционных 100 м до 250 м. Скорость передачи данных составляет 10/100 Мбит/с в режиме «полудуплекс» и 20/200 Мбит/с в дуплексном режиме. Регистратор оснащается двумя комбо портами с поддержкой SFP модулей.
Второй IP-коммутатор, HikVision DS-3E0109P-E, рассчитан на подключение восьми видеокамер или другого сетевого оборудования. Все порты поддерживают протокол PoE. Подключение к магистральному каналу осуществляется через Ethernet порт 100 Мбит/с. Допускается подключение устройств мощностью 15.4 Вт (стандарт IEEE 802.3 af) и 30 Вт (стандарт IEEE 802.3 at PoE+). В режиме дальней передачи дальность кабельных линий увеличивается до 250 м. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые неуправляемые коммутаторы HikVision DS-3E0326P-E и DS-3E0109P-E.
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