Новые IP-камеры Wisenet в корпусе из нержавеющей стали
Новые IP-камеры Wisenet в корпусе из нержавеющей стали
Новости участников портала \\ 05.09.2018 14:41 \\ Tatris \\ Москва
Компания Tatris, на правах официального дистрибьютора Hanwha Techwin, представляет новые антивандальные камеры видеонаблюдения в корпусе из из нержавеющей стали: Wisenet XNV-6080RS и Wisenet XNV-6120RS обеспечивают 2-мегапиксельное изображение.
Все три новинки надёжно защищены от проявлений вандализма. Кроме того, нержавеющая сталь SUS316L даёт защиту от агрессивных условий окружающей среды. Благодаря корпусу из нержавейки новые IP-камеры Wisenet устойчивы к воздействию большинства кислот: серной, фосфорной, лимонной, молочной, уксусной и др. - а также к питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде и в морской воде.
Уличные камеры наблюдения XNV-6080RS и XNV-8080RS имеют моторизованный вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8-12 мм и 3,9-9,4 мм, соответственно. А в модели XNV-6120RS имеется 12-кратный трансфокатор с диапазоном фокусных расстояний от 5,2 до 62,4 мм.
Для видеонаблюдения при недостаточном уровне освещенности новинки снабжены ИК-подсветкой: для камер XNV-6080RS и XNV-8080RS она имеет дальность 50 м, а для XNV-6120RS — 70 м.
Функции видеоаналитики, имеющиеся у новых антивандальных сетевых камер, позволяют осуществлять:
- обнаружение движения,
- обнаружение пересечения объектом виртуальной линии,
- обнаружение входа в зону и выхода из зоны,
- обнаружение появления и исчезновения предметов,
- фиксация «праздношатания»,
- фиксация перемещения в определённом направлении.
Детектируются также затуманивание изображения, попытки выведения камеры из строя, появление лица в кадре, звуки, с возможностью их классификации. Можно дополнить трансляцию изображения подачей тревожных уведомлений.
С помощью функции Handover при обнаружении объекта данные о нём могут быть переданы на поворотную камеру для слежения. Функция Hallway Viewобеспечит видеоконтроль вертикальной сцены без потери разрешения. Благодаря функции Lens Distortion Correction (LDC) исправляется искажение изображения на краях кадра.
Функция WDR позволяет расширить динамический диапазон до 150 дБ для IP-камер XNV-6080RS и XNV-6120RS, а для видеокамер XNV-8080RS — до 120 дБ. Для повышения чёткости и контрастности изображения в них служит функция Defog («Антитуман»).
При передаче видеосигнала используются алгоритмы сжатия H.265 и H.264. Эффективность их работы может быть повышена с помощью технологии WiseStream II. Кроме того, применяется кодек MJPEG.
Установка в камеру двух карт SD, SDHC или SDXC позволяет локально записать данные в объёме до 512 Гбайт. Поддерживается питание по технологии PoE. Камеры работают при температуре от -40°C до +55°C и имеют защиту от пыли и влаги по классу IP66.
Рекомендованная розничная цена на камеры составит: XNV-6080RS – 1090$, XNV-6120RS – 1726$, XNV-8080RS – 1798$.
Получить более подробную информацию о камерах наблюдения Hanwha Techwin и оформить заказ можно связавшись со специалистами компании Tatris по e-mail: info@tatris.ru или по телефону +7 800 100-7-001.
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