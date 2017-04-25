Новые HD-TVI видеорегистраторы SpaceTechnology в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 28.04.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеорегистраторов SpaceTechnology ST-HDVR-161 M TVI PRO (версия 3) и ST-HDVR-8 TVI PRO (версия 3).

Помимо записи видео с TVI камер, HD-TVI видеорегистраторы SpaceTechnology ST-HDVR-161 M TVI PRO (версия 3) и ST-HDVR-8 TVI PRO (версия 3) способны записывать изображение с IP-видеокамер разрешением до 3 Мп и с аналоговых камер стандартов AHD и CVI.

16-канальный видеорегистратор SpaceTechnology ST-HDVR-161 M TVI PRO (версия 3) осуществляет запись видео в максимальном разрешении до 3 Мп. Для хранения записей служат два жестких диска объемом до 6 Тб каждый. Наряду с видео записывается звук по четырем произвольным каналам. Для сжатия видеоизображения используются современные алгоритмы H.264 и H.264+. За счет хорошей компрессии на 30-50% уменьшается объем файлов. Вследствие эффективного использования дискового пространства появляется возможность хранить архивы за более продолжительное время. Видеорегистратор оснащается детектором движения, что позволяет обнаруживать подозрительные события автоматически, без участия оператора. Для локального просмотра видео служат VGA и HDMI мониторы. Можно получать доступ к видео по сети, просматривая одновременно от 1 до 18 каналов в мультиоконном режиме. Поддерживаются мобильные устройства на базе Android и iOS.

Второй видеорегистратор, SpaceTechnology ST-HDVR-8 TVI PRO (версия 3) рассчитан на подключение восьми видеокамер. Поддерживаются модели стандартов TVI, AHD и CVI. Кроме того осуществляется запись с IP-камер. Запись производится в реальном времени, со скоростью 25 к/с на канал. Данные сохраняются на жестком диске объемом до 3 Тб. Благодаря эффективному сжатию, они занимают минимальный объем. Для контроля обстановки к регистратору подключаются VGA и HDMI мониторы. Детектор движения позволяет фиксировать подозрительные события в автоматическом режиме. При этом коммутируется выходное сигнализационное устройство, отправляется сообщение по электронной почте и выводится предупреждение на монитор. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD TVI видеорегистраторы SpaceTechnology ST-HDVR-161 M TVI PRO (версия 3) и ST-HDVR-8 TVI PRO (версия 3). С их помощью можно записывать видео Full HD качества с аналоговых и IP-камер.