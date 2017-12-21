Новые HD-TVI видеорегистраторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 27.12.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеорегистраторов HikVision DS-7204HQHI-K1 и DS-7208HQHI-K2/P.

HD-TVI видеорегистраторы HikVision DS-7204HQHI-K1 и DS-7208HQHI-K2/P это модели, осуществляющие запись видеоизображения в высоком разрешении с четырех и восьми видеокамер, соответственно. Помимо HD-TVI камер, поддерживаются камеры форматов AHD, CVI, IP и CVBS.

Четырехканальный видеорегистратор HikVision DS-7204HQHI-K1 записывает видео в разрешении до 3 Мп. Скорость записи варьируется от 15 до 25 к/с, в зависимости от числа подключенных камер и режимов их работы.

Видео кодируется с использованием четырех самых современных алгоритмов — H.265+, H.265, H.264+, H.264. Благодаря этому, достигается высокая эффективность сжатия. Статичный фон и быстро меняющиеся подвижные изображения кодируются по-разному. При этом обеспечивается высокое качество и минимальный объем записей. На диск записывается не каждый кадр видеоряда, а лишь выборочные (опорные) кадры и математическая «разница» между ними (предиктивное кодирование). Это существенно, на 50-90% сокращает объем архивных файлов.

Все четыре канала записываются со звуковым сопровождением. Для локального контроля обстановки к регистратору подключаются VGA и HDMI мониторы. Доступ к видео по сети организован в два потока. В качестве хранилища данных выступают два жестких диска объемом до 6 Тб каждый.

Восьмиканальный видеорегистратор HikVision DS-7208HQHI-K2/P ведет запись с аналоговых и IP камер в разрешениях от CIF до 3 Мп со скоростью от 15 до 25 к/с. Видео качества Full HD записывается на жесткий диск в реальном времени. Поддерживается двухпотоковая передача данных по сети. Записи сохраняются на два жестких диска объемом по 6 Тб каждый.

Восемь тревожных входов обеспечивают дополнительный контроль и позволяют оперативно реагировать на подозрительные события. Видеокамеры подключаются к регистратору по стандартному коаксиалу и могут располагаться на расстоянии до 300-500 метров.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-TVI видеорегистраторы HikVision DS-7204HQHI-K1 и DS-7208HQHI-K2/P. Они позволяют организовать современную систему наблюдения высокого разрешения и работают как с аналоговыми, так и с сетевыми камерами.