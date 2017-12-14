Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 21.12.2017 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеокамер HikVision DS-2CE16H5T-IT и DS-2CE56H5T-ITZ.

HD-TVI видеокамеры HikVision современной линейки Turbo HD, транслирующие видео разрешением 2560×1944 (5 Мп) на расстояние до полукилометра.

Первая HD-TVI видеокамера, HikVision DS-2CE16H5T-IT, создана на основе CMOS матрицы. Вследствие высокой чувствительности, она формирует отчетливое цветное изображение при освещенности всего 0.008 Люкс. Изображение в максимальном разрешении передается со скоростью 20 к/с. Видео качества Full HD идет в реальном времени.

Новинка комплектуется объективом с креплением М12 и постоянным фокусным расстоянием. При этом можно подобрать оптику с углами обзора 91, 70 и 45 градусов. Прочный металлический корпус защищает электронику от непогоды: камера устойчиво работает при -40 град. Цельсия. Детектор движения на четыре области упрощает обнаружение подозрительных событий.

В ночной период времени HD-TVI видеокамера работает с повышенной чувствительностью, улавливая сигналы ИК-диапазона. Мощность подсветки меняется в зависимости от расстояния до объектов. Причем свет излучается в виде прямоугольника, под размер изображения на мониторе.

Вторая HD-TVI камера, HikVision DS-2CE56H5T-ITZ, оборудована моторизованным объективом с автофокусом. Высокое разрешение и быстрое масштабирование изображения выводят качество видеонаблюдения на новый уровень. Камера защищена от пыли и влаги, стабильно работает при низкой температуре.

При минимальных уровнях освещенности на помощь приходит функция цифрового шумоподавления. За счет цифровой обработки удается корректировать даже единичные искаженные пиксели и радикально улучшить параметры видеоизображения. А цифровое расширение динамического диапазона способствует выравниванию контрастности, так что одинаково качественно воспроизводятся яркие и затененные области. Подсветка действует на расстоянии до 30 м.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-TVI видеокамеры HikVision DS-2CE16H5T-IT и DS-2CE56H5T-ITZ. Это современное оборудование для видеонаблюдения, объединяющее в себе надежность аналоговых камер и сверхвысокое разрешение сетевых моделей.