Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.12.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеокамер HikVision DS-2CE16D8T-ITE и DS-2CE56D8T-IT1E.
HD-TVI видеокамеры HikVision DS-2CE16D8T-ITE и DS-2CE56D8T-IT1E это модели для уличного наблюдения разрешением 1920х1080 пикселей. Стандарт TVI предполагает передачу видеоинформации на расстояние до пятисот метров. Видеокамеры подключаются по обычным коаксиальным линиям, как стандартные аналоговые камеры. При этом новая система получается помехоустойчивой, а изображение — гораздо более отчетливым даже при значительном удалении видеокамер от оператора. На больших расстояниях может уменьшиться лишь цветность изображения. Видео транслируется без сжатия, в режиме real time, с максимальным качеством.
Первая модель, HD-TVI камера HikVision DS-2CE16D8T-ITE, выполнена во влагозащищенном металлическом корпусе. Высокая чувствительность матрицы гарантирует работу камеры при освещенности 0.005 Люкс. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием и креплением М12 сохраняет стабильность характеристик на протяжении всего срока эксплуатации. Лучи инфракрасной подсветки концентрируются в виде прямоугольника, по размеру кадра. Это улучшает параметры освещенности и уменьшает энергопотребление. На расстояниях до 400 м допускается передача питания по коаксиальной линии.
В сумерках на помощь приходит цифровая обработка изображения. Микропроцессор корректирует измененные пиксели, что радикально улучшает качество мониторинга.
Вторая HD-TVI видеокамера, HikVision DS-2CE56D8T-IT1E, построена на базе КМОП матрицы с прогрессивным сканированием, способствующим лучшей передаче объектов в движении. Специальный фильтр вырезает сигналы ИК-диапазона в дневное время. Ночью фильтр отключен, и матрица улавливает инфракрасный спектр объектов, в результате чего ее чувствительность повышается. За счет двойного сканирования сцены расширяется динамический диапазон камеры, и она четко воспроизводит объекты, сильно различающиеся по яркости. Инфракрасная подсветка изменяет мощность в зависимости от расстояния до объектов наблюдения, что исключает засветку видеоизображения. Обе камеры оборудованы детекторами движения.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-TVI видеокамеры HikVision DS-2CE16D8T-ITE и DS-2CE56D8T-IT1E. Они транслируют видео Full HD по стандартным линиям и устойчиво работают на большом расстоянии.
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