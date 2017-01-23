Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.01.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеокамер HikVision DS-2CE56D7T-AVPIT3Z и DS-2CE56F7T-VPIT.
HikVision DS-2CE56D7T-AVPIT3Z и DS-2CE56F7T-VPIT это купольные видеокамеры, предназначенные для уличного видеонаблюдения. Стандарт TVI — новейший стандарт передачи видеосигналов разрешением до 1080p по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м. Вместе с изображением по линии передается звук и команды управления. Среди трех новых технологий (TVI, AHD и CVI) именно TVI обеспечивает наилучшую детализацию и цветопередачу, благодаря самой высокой полосе пропускания.
Первая модель, HD-TVI видеокамера HikVision DS-2CE56D7T-AVPIT3Z, обладает разрешающей способностью 2 Мп. Она функционирует в широком температурном диапазоне и формирует четкое цветное изображение при освещенности всего 0.01 Лк. А при наблюдении в ночное время на помощь приходит интеллектуальная инфракрасная подсветка EXIR с малым энергопотреблением дальностью 40 м, которая обеспечивает однородную освещенность. Свет излучается в виде прямоугольника, что повышает эффективность освещения. Мощность подсветки меняется автоматически в зависимости от расстояния до объектов. Видеокамера оснащается вариофокальным моторизованным объективом. Аппаратное расширение динамического диапазона позволяет получать качественное изображение ярко освещенных и затененных объектов, когда те одновременно попадают в кадр. Функция цифрового шумоподавления способна обнаруживать и исправлять отдельные зашумленные пиксели, что радикально повышает четкость видео.
Разрешение второй видеокамеры, HikVision DS-2CE56F7T-VPIT, составляет 3 Мп. В разрешении Full HD видео передается в реальном времени. Высокое соотношение сигнал шум, больше 62 дБ, гарантирует уверенную работу камеры при слабой освещенности. Дополнительно качество изображения повышают цифровые функции и аппаратное расширение динамического диапазона. Камера поддерживает сменные объективы с постоянным фокусным расстоянием и креплением М12. Интеллектуальная ИК-подсветка дальностью 20 м дает возможность наблюдать за обстановкой ночью. Камеры управляются через OSD меню. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-TVI видеокамеры HikVision DS-2CE56D7T-AVPIT3Z и DS-2CE56F7T-VPIT. Они передают видео высокого разрешения без задержек, в реальном времени и сохраняют при этом удобство и простоту стандартных аналоговых камер.
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Новые разработки для социальных проектов
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Статья в журнале «WWW.KORABEL.RU»
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