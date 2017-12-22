Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.01.2018 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-SDI видеокамер Microdigital MDC-H6290VSL-42 и MDC-H7240FSL-30.
HD-SDI видеокамеры Microdigital MDC-H6290VSL-42 и MDC-H7240FSL-30 это модели на передовых CMOS матрицах Sony Starvis, которые воспроизводят окружающую обстановку в цвете при чрезвычайно слабой освещенности. «Потрясающая видимость при свете звезд» — так характеризует новейшую матрицу производитель.
Действительно, камеры формируют четкое цветное изображение даже в ночное время. Их чувствительность достигает рекордных значений 0.001-0.005 Люкс в цветном режиме. Они подключаются, как обыкновенные аналоговые камеры. При подаче питания сразу начинают работать, не требуя сложной настройки.
Первая модель, HD-SDI камера Microdigital MDC-H6290VSL-42, разработана для улиц. Она уверенно работает при температуре до -40 град. Цельсия. Разрешение камеры составляет 2 Мп.
Вариофокальный объектив с удобной автоматической регулировкой диафрагмы предоставляет возможность выбрать нужный сектор обзора. ИК-фильтр обеспечивает отличное качество цветного видео. В ночное время наблюдать за обстановкой помогает ИК-подсветка из 42 светодиодов дальностью пятьдесят метров.
Цифровое шумоподавление радикально повышает качество сигнала при слабой освещенности. Баланс белого регулируется вручную и автоматически. Функции и режимы выбираются посредством OSD меню.
Вторая модель, купольная HD-SDI видеокамера Microdigital MDC-H7240FSL-30, предназначена для помещений. Ее разрешение 4 Мп. Камера формирует исключительно четкие кадры с прорисовкой мелких деталей сцены. Она оборудована объективом с фиксированным фокусом и инфракрасной подсветкой дальностью двадцать пять метров. Она работает при температуре до -10 град. Цельсия, поэтому подходит для неотапливаемых помещений.
Видеокамеры используют для передачи сигналов стандартные коаксиальные кабели. Технология HD-SDI позволяет монтировать камеры на расстоянии до четырехсот метров от рабочего места оператора системы охраны.
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-SDI видеокамеры Microdigital MDC-H6290VSL-42 и MDC-H7240FSL-30. Это современные модели высокого разрешения с превосходной чувствительностью.
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