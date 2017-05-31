Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 08.06.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-SDI видеокамер Microdigital MDC-H6290VSL-40HA и MDC-H6290VSL-40H.

HD-SDI видеокамеры Microdigital MDC-H6290VSL-40HA и MDC-H6290VSL-40H предназначены для уличного видеонаблюдения. Построенные на CMOS матрицах Sony Starvis, видеокамеры формируют четкое цветное изображение при освещенности всего 0.001 Люкс. Технология HD-SDI позволяет подключать видеокамеры на расстоянии до 100 м от пункта наблюдения. При этом изображение получается исключительно четким. Видео в разрешении 1920х1080 точек передается по коаксиальному кабелю без сжатия, без задержек, в реальном времени с сохранением почти точного очертания каждого пикселя.

Видеокамера Microdigital MDC-H6290VSL-40HA оснащается вариофокальным объективом с автофокусировкой и внешней регулировкой. Она выполнена в цилиндрическом корпусе. Нагревательные элементы обеспечивают работу видеокамеры при температуре до -50 град. Цельсия. Фильтр отсечки ИК-спектра автоматически включается в дневное время, устраняя мешающее влияние сигналов инфракрасного диапазона. В ночное время наблюдать за обстановкой помогает ИК-подсветка дальностью 80 метров. Функция цифрового расширения динамического диапазона обеспечивает оптимальную контрастность изображения при встречной засветке и меняющемся освещении. А цифровое шумоподавление позволяет вести наблюдение в цвете при слабой освещенности.

Вторая модель, HD-SDI видеокамера Microdigital MDC-H6290VSL-40H, оборудована вариофокальным объективом без автофокусировки. Управление функциями осуществляется посредством экранного меню. Компенсация фоновой засветки и цифровое расширение динамического диапазона улучшают контрастность изображения. Функция цифрового шумоподавления дает возможность получать полноценное цветное изображение при чрезвычайно низкой освещенности. Микропроцессор обнаруживает и корректирует отдельные пиксели, заменяя их «правильными», которые заимствует из соседних кадров. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-SDI видеокамеры Microdigital MDC-H6290VSL-40HA и MDC-H6290VSL-40H. С их помощью можно создавать современные аналоговые системы видеонаблюдения Full HD разрешения.

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Новости участников портала \\ 07.06.2017 10:10 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

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Новые гибридные видеорегистраторы Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

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Новости участников портала \\ 06.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Microdigital MDR-H8140 и MDR-16140.

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«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo

«НИТА» выпустила ПКП «Дозор-1А» для создания сетевой адресной пожарной сигнализации емкостью до 140 000 извещателей Leonardo

Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Возможность подключения до 240 высоконадежных извещателей System Sensor серии Leonardo к ПКП «Дозор-1А» — еще одно преимущество, которое будет иметь адресная пожарная сигнализация, базирующаяся этих устройствах.

Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo

Новинка от Falcon Eye и компании «Видеоглаз» – энергосберегающий контроллер для гостиниц FE-energo

Новости участников портала \\ 05.06.2017 12:05 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

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Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 08.06.2017 11:06

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ВИДЕОГЛАЗ \\ 08.06.2017 10:42

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ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ 07.06.2017 19:56

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