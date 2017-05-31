Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 08.06.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-SDI видеокамер Microdigital MDC-H6290VSL-40HA и MDC-H6290VSL-40H.
HD-SDI видеокамеры Microdigital MDC-H6290VSL-40HA и MDC-H6290VSL-40H предназначены для уличного видеонаблюдения. Построенные на CMOS матрицах Sony Starvis, видеокамеры формируют четкое цветное изображение при освещенности всего 0.001 Люкс. Технология HD-SDI позволяет подключать видеокамеры на расстоянии до 100 м от пункта наблюдения. При этом изображение получается исключительно четким. Видео в разрешении 1920х1080 точек передается по коаксиальному кабелю без сжатия, без задержек, в реальном времени с сохранением почти точного очертания каждого пикселя.
Видеокамера Microdigital MDC-H6290VSL-40HA оснащается вариофокальным объективом с автофокусировкой и внешней регулировкой. Она выполнена в цилиндрическом корпусе. Нагревательные элементы обеспечивают работу видеокамеры при температуре до -50 град. Цельсия. Фильтр отсечки ИК-спектра автоматически включается в дневное время, устраняя мешающее влияние сигналов инфракрасного диапазона. В ночное время наблюдать за обстановкой помогает ИК-подсветка дальностью 80 метров. Функция цифрового расширения динамического диапазона обеспечивает оптимальную контрастность изображения при встречной засветке и меняющемся освещении. А цифровое шумоподавление позволяет вести наблюдение в цвете при слабой освещенности.
Вторая модель, HD-SDI видеокамера Microdigital MDC-H6290VSL-40H, оборудована вариофокальным объективом без автофокусировки. Управление функциями осуществляется посредством экранного меню. Компенсация фоновой засветки и цифровое расширение динамического диапазона улучшают контрастность изображения. Функция цифрового шумоподавления дает возможность получать полноценное цветное изображение при чрезвычайно низкой освещенности. Микропроцессор обнаруживает и корректирует отдельные пиксели, заменяя их «правильными», которые заимствует из соседних кадров. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-SDI видеокамеры Microdigital MDC-H6290VSL-40HA и MDC-H6290VSL-40H. С их помощью можно создавать современные аналоговые системы видеонаблюдения Full HD разрешения.
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