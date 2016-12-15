Новые HD-CVI видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-CVI видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.01.2017 10:56 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеорегистраторов RVi-R04LA-C V.2 и RVi-R16LA-C V.2.
HD-CVI видеорегистраторы RVi-R04LA-C V.2 и RVi-R16LA-C V.2 записывают на встроенные жесткие диски видеоизображение HD качества. При этом камеры могут располагаться на расстоянии до 300-500 метров от регистраторов, а видео передается по стандартному коаксиальному кабелю без задержек и без сжатия. Сигналы цвета и сигнал яркости разделяются при передаче. При этом уменьшаются помехи, а изображение получается более четким.
К HD-CVI видеорегистратору RVi-R04LA-C V.2 подключается от одной до четырех аналоговых камер и до шести IP-камер. Все они могут работать одновременно и в любых комбинациях, так что в единую систему наблюдения объединяются камеры трех типов — CVBS, HD-TVI и IP. Благодаря большой протяженности линий связи, пользователи могут контролировать обстановку на крупных объектах, в том числе, территориально распределенных. Записи сохраняются на жестком диске с интерфейсом SATA объемом до 6 Тб. Видеоизображение при этом сжимается при помощи алгоритмов H.264 и H.264+. Это новейшие стандарты компрессии видео уменьшают размер файлов на 50-70% по сравнению с другими видеокодеками, и в архиве сохраняются данные за продолжительное время. Наблюдать за обстановкой и просматривать записи можно локально, на HDMI и VGA мониторах, или по сети. Поддерживается доступ к видео с планшетов и смартфонов на базе
Второй HD-CVI видеорегистратор, RVi-R16LA-C V.2, допускает подключение 16 аналоговых камер и 8 IP-видеокамер. Запись с CVI камер ведется в разрешении 1080х960 или 1280х720. Поддерживаются IP-камеры разрешением до 4 Мп. Кроме того, регистратор может работать в режиме NVR. В этом случае к нему подключаются до 24 IP-камер. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые видеорегистраторы RVi-R04LA-C V.2 и RVi-R16LA-C V.2. Они подойдут тем пользователям, которые не собираются пока переходить на IP-наблюдение, но хотят работать с видео высокого разрешения.
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