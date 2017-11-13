Новые HD-CVI видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-CVI видеорегистраторы Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.11.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу новых HD-CVI видеорегистраторов Dahua DHI-HCVR5104HE-S3 и DHI-HCVR4104HE-S3.
HD-CVI видеорегистраторы Dahua DHI-HCVR5104HE-S3 и DHI-HCVR4104HE-S3 это четырехканальные устройства записи видео, работающие с современными аналоговыми видеокамерами HD-CVI. Кроме того, они совместимы со стандартными CCTV камерами аналогового типа и с видеокамерами стандарта IP. В регистраторах используются мощные двухъядерные процессоры. Запись видеоданных осуществляется со скоростью 25 к/с или 12 к/с, в зависимости от разрешения. Операционная система Linux обеспечивает многозадачную работу оборудования, что облегчает и упрощает регистрацию подозрительных событий для оператора системы видеонаблюдения. Настройки и режимы выбираются в одно касание, — никаких зависаний и ожидания.
Первый HD-CVI видеорегистратор, Dahua DHI-HCVR5104HE-S3, сохраняет информацию на шеститерабайтный жесткий диск. Поддерживаются два потока — для записи и доступа удаленных пользователей. Благодаря детектору движения и четырем датчикам сигнализации, ни одно тревожное событие не остается незамеченным. Кроме того, задействуются функции интеллектуальной обработки изображения. Регистратор фиксирует вторжение в область, пересечение линии, производит распознавание лиц, информирует об исчезнувших или принесенных предметах. При возникновении тревожной ситуации осуществляется коммутация трех выходных устройств. Регистратор отправляет сообщение по электронной почте, Push-видео, а также передает видеофрагменты на FTP-сервер.
Второй HD-CVI видеорегистратор, Dahua DHI-HCVR4104HE-S3, поддерживает работу в гибридном режиме, одновременно записывая видео с HD-CVI, аналоговых и IP-камер. Это универсальное устройство видеозаписи, которое подходит для небольших объектов. Записи сохраняются на жестком диске объемом до шести Терабайт. Благодаря современному видеокодеку H.264, видеофайлы хорошо сжимаются и занимают минимум места. Наряду с видео регистратор записывает звук, по всем каналам. Просматривать записи и наблюдать за обстановкой можно на HDMI или VGA мониторах, в том числе в мультиоконном режиме. При этом на экран поступает видео сразу с нескольких камер. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-CVI видеорегистраторы Dahua DHI-HCVR5104HE-S3 и DHI-HCVR4104HE-S3 — современное оборудование для записи видео высокой четкости.
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