Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамер Dahua DH-HAC-HDBW2231RP-Z и DH-HAC-HDW2231RP-Z.

HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HDBW2231RP-Z и DH-HAC-HDW2231RP-Z это модели в купольных корпусах с вариофокальными объективами. Высокая чувствительность плюс мощная инфракрасная подсветка дают возможность вести круглосуточный мониторинг. Новинки являются аналоговыми устройствами по своему принципу, однако в отличие от стандартных CCTV моделей передают видео разрешением Full HD. Передача ведется по стандартной коаксиальной линии. При этом, чем лучше характеристики коаксиала, тем выше дальность передачи. HD-CVI камеры можно располагать в трехстах-четырехстах метрах от видеорегистратора. Яркостная и цветностная компоненты сигнала транслируются в разных частотных диапазонах, поэтому система получается гораздо более помехоустойчивой.

Чувствительность первой HD-CVI видеокамеры, Dahua DH-HAC-HDBW2231RP-Z, составляет 0.005 Люкс. Днем она генерирует цветное изображение, а в сумерках и при плохом освещении переключается в черно-белый режим. Специальный фильтр устраняет влияние сигналов ИК-диапазона. Инфракрасная подсветка автоматически изменяет свою мощность, чтобы не допускать засвечивания предметов вблизи камеры. Функция цифрового расширения динамического диапазона призвана выравнивать контрастность видеоизображения. С ее помощью можно получать качественные кадры, не засвеченные и не очень темные, когда приходится следить за объектами на фоне источников света. Еще одна исключительно полезная функция видеокамеры — цифровое шумоподавление. Она компенсирует искажение отдельных пикселей и радикально повышает качество картинки при работе в сумерках.

Вторая HD-CVI видеокамера, Dahua DH-HAC-HDW2231RP-Z, наряду с хорошей чувствительностью, отличается высоким соотношением сигнал/шум. Это гарантирует качественное видео без шумов при минимальной освещенности. Для мониторинга событий в ночное время служит ИК-подсветка. Она помогает контролировать обстановку на расстоянии до 60 м. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HDBW2231RP-Z и DH-HAC-HDW2231RP-Z. Они станут отличным выбором при создании уличных систем наблюдения высокой четкости.