Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 15.11.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1220SLP-0360B и DH-HAC-HFW1400RP-0280B.

Новые камеры Dahua DH-HAC-HFW1220SLP-0360B и DH-HAC-HFW1400RP-0280B можно подключать на расстоянии четыреста-пятьсот метров от видеорегистраторов. По принципу действия это аналоговые устройства. Они не требовательны к качеству коаксиальных линий. Чем лучше параметры коаксиала, тем больше дальность передачи видеоизображения. При этом система наблюдения обладает хорошей помехоустойчивостью. Это достигается в том числе за счет раздельной передачи по частоте сигналов яркости и цветности.

Dahua DH-HAC-HFW1220SLP-0360B — это HD-CVI камера Full HD разрешения. У нее простой, но вместе с тем надежный объектив с фиксированным фокусным расстоянием. В нем нет подвижных частей, поэтому фокус не смещается в процессе работы. Днем передается цветное видео. В ночное время фиксировать подозрительные инциденты помогает инфракрасная подсветка. Алгоритм цифрового расширения динамического диапазона улучшает контрастность изображения, так что и яркие, и темные образцы в одном кадре воспроизводятся четко: видео не засвечивается и не выглядит неразборчивым темным пятном на мониторе. А технология цифрового шумоподавления «вытягивает» на хороший уровень даже сильно зашумленное видео. Помогает она и при наблюдении за движущимися объектами.

У HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1400RP-0280B разрешающая способность выше и составляет 4 Мп. Благодаря высокой чувствительности и цифровой обработке кадров, новинка поставляет четкое цветное видео при освещенности всего три сотых Люкс. Прогрессивная сканирующая система обеспечивает превосходную передачу движущихся объектов. Причем даже в самом высоком разрешении передача идет в реальном времени. Изображение не сжимается, не зависает, не искажается. Автоматический баланс белого — функция, которая отвечает за правильное отображение цветов при любой цветовой температуре источников освещения. Помимо формата HD-CVI, новинка может функционировать, как обычная аналоговая CCTV камера стандарта 960H. Обе модели разработаны для улиц. Они функционируют при низкой температуре и хорошо защищены от влаги и пыли. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1220SLP-0360B и DH-HAC-HFW1400RP-0280B. Они передают видео разрешением Full HD и выше на большое расстояние, не требовательны к параметрам линий и очень просто подключаются.

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Новая HD-CVI видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

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Windigo в деле. ESET обнаружила новые компоненты крупнейшего ботнета

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Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий, выявила повышение активности мошенников в официальных группах российских банков в социальных сетях.

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