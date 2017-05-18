Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.05.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамер Dahua SD50131I-HC и DH-HAC-HFW2200EP-0280B.

HD-CVI видеокамеры Dahua SD50131I-HC и DH-HAC-HFW2200EP-0280B это уличные модели, которые транслируют видео качества Full HD без сжатия, без задержек, в реальном времени по коаксиальной линии. Дальность подключения достигает 300-400 метров. Изображение получается четким и детализированным даже при значительном удалении камер от пункта наблюдения.

Первая модель, Dahua SD50131I-HC, представляет собой скоростную купольную видеокамеру разрешением 720p. Высокая чувствительность матрицы, 0.005 Лк, позволяет наблюдать за обстановкой при слабой освещенности. При наступлении темноты камера автоматически переключается в черно-белый режим. Ее чувствительность при этом повышается на порядок, до 0.0005 Лк. Это происходит за счет использования сигналов инфракрасного диапазона для формирования изображения. Видеокамера способна вести круговую панорамную съемку. А благодаря вариофокальному объективу с мощным 31-кратным оптическим увеличением можно наблюдать за отдельными удаленными объектами. Поддерживаются автоматические маршруты патрулирования. Расширенный динамический диапазон обеспечивает наилучшую контрастность изображения. Два датчика сигнализации повышают надежность системы охраны.

Вторая HD CVI камера, Dahua DH-HAC-HFW2200EP-0280B, обладает разрешающей способностью 1080p. Она оборудована фиксированным объективом. Инфракрасная подсветка дальностью 20 м позволяет вести наблюдение в полной темноте. Ее мощность автоматически меняется в зависимости от расстояния до объектов, чтобы исключить засветку. Управление организовано через OSD меню. Цифровое шумоподавление приходит на помощь при слабой освещенности. Микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие участки изображения и заменяет искаженные пиксели «исправными», которые заимствует из соседних кадров. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-CVI видеокамеры Dahua SD50131I-HC и DH-HAC-HFW2200EP-0280B. С их помощью можно создавать уличные системы видеонаблюдения HD качества.