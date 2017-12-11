Новые HD-AHD видеорегистраторы MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 18.12.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеорегистраторов MASTER MR-HR5MP04 и MR-HR4MP08H.

HD-AHD видеорегистраторы MASTER MR-HR5MP04 и MR-HR4MP08H записывают видеоизображение в формате H.264 и позволяют пользоваться облачными сервисами для хранения архивов.

HD-AHD видеорегистратор MASTER MR-HR5MP04 — четырехканальный. Он выполнен в металлическом корпусе черного цвета. Запись видео ведется в разрешениях от 960H до 5 Мп, в зависимости от режимов работы и количества подключенных камер. В гибридном режиме к видеорегистратору подключаются камеры стандартов AHD, TVI, CVI, 960H и IP. Скорость записи варьируется от 12 до 25 к/с.

Благодаря наличию четырех аудиовходов видео записывается и воспроизводится со звуковым сопровождением, что повышает объективность системы видеонаблюдения и делает записи более информативными.

Видеокодек H.264 осуществляет сжатие видеоинформации, основываясь на технологиях предиктивного кодирования. Эффективно устраняя избыточность видео, этот алгоритм радикально сокращает объем файлов. Выигрыш достигает 50-70% по сравнению с другими методами.

Архивы хранятся на жестком диске максимальной емкостью 6 Тб. Доступ к ним можно получить с мобильных устройств. Кроме того, регистратор работает с облачным сервисом FREEIP_PRO, что упрощает подключение новых камер и доступ к данным.

Видеорегистратор MASTER MR-HR4MP08H — восьмиканальный. При этом четыре произвольных канала можно записывать со звуком. Максимальное разрешение записи и отображения составляет 4 Мп, — чуть меньше, чем у предыдущей модели. Запись ведется в ручном или автоматическом режимах — по сигналам, поступающим со встроенного детектора движения. Для хранения архивов предусматривается один жесткий диск. А для наблюдения за обстановкой к регистратору подключаются VGA и HDMI мониторы высокой четкости. Эта модель работает с другим облачным сервисом, CAMVIEWS. Можно использовать ее в гибридном (XVR) и сетевом (NVR) режимах.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеорегистраторы MASTER MR-HR5MP04 и MR-HR4MP08H. Это современное оборудование для записи видео высокого разрешения, поддерживающее облачные технологии и новейшие алгоритмы компрессии видеоинформации.