Новые HD-AHD видеорегистраторы Altcam в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.06.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляют о поступлении в продажу новых HD-AHD видеорегистраторов Altcam DVR451 и DVR1641.

Помимо видеокамер стандарта AHD, к видеорегистраторам Altcam DVR451 и DVR1641 подключаются аналоговые камеры форматов CVI, TVI и CVBS, а также IP-камеры. Новинки работают как в гибридном режиме (HVR), так и в сетевом (NVR).

Первая модель, четырехканальный видеорегистратор Altcam DVR451, осуществляет запись в максимальном разрешении 5 Мп (скорость 11 к/с). В разрешении Full HD видео записывается в реальном времени. При записи на диск изображение подвергается компрессии. Для этого служит видеокодек H.264. Алгоритм обеспечивает высокую степень компрессии: кодируется не каждый кадр, а лишь самые важные (опорные) кадры и «разница» между ними. Файлы получаются при этом на 30-50% меньше по объему, чем при использовании других видеокодеков. Наряду с видео ведется запись звука по каждому каналу. Архивы хранятся на жестком диске емкостью до 6 Тб. Резервное копирование информации осуществляется через USB порт и по сети.

Видеорегистратор Altcam DVR1641 фиксирует подозрительные события автоматически, если подключить к 16 тревожным входам датчики сигнализации и использовать встроенный детектор движения. Вторая модель, шестнадцатиканальный видеорегистратор Altcam DVR1641, записывает видеоизображение в максимальном разрешении до 4 Мп. Операционная система Linux обеспечивает стабильную работу оборудования. Для контроля обстановки служат VGA и HDMI мониторы. Поддерживается многоканальное воспроизведение и масштабирование произвольной области. Кроме того, предоставляется доступ к «живому» видео и архивам пользователям мобильных устройств (через клиенты для Android и iOS). Хранение записей организовано на четырех жестких дисках. Для резервного копирования используется сеть или внешние накопители, подключающиеся через USB порт. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеорегистраторы Altcam DVR451 и DVR1641. Это универсальные устройства записи видеоизображения, которые можно использовать в аналоговых и IP-системах охранного видеонаблюдения.