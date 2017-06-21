Новые HD-AHD видеорегистраторы Altcam в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-AHD видеорегистраторы Altcam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.06.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляют о поступлении в продажу новых HD-AHD видеорегистраторов Altcam DVR451 и DVR1641.
Помимо видеокамер стандарта AHD, к видеорегистраторам Altcam DVR451 и DVR1641 подключаются аналоговые камеры форматов CVI, TVI и CVBS, а также IP-камеры. Новинки работают как в гибридном режиме (HVR), так и в сетевом (NVR).
Первая модель, четырехканальный видеорегистратор Altcam DVR451, осуществляет запись в максимальном разрешении 5 Мп (скорость 11 к/с). В разрешении Full HD видео записывается в реальном времени. При записи на диск изображение подвергается компрессии. Для этого служит видеокодек H.264. Алгоритм обеспечивает высокую степень компрессии: кодируется не каждый кадр, а лишь самые важные (опорные) кадры и «разница» между ними. Файлы получаются при этом на 30-50% меньше по объему, чем при использовании других видеокодеков. Наряду с видео ведется запись звука по каждому каналу. Архивы хранятся на жестком диске емкостью до 6 Тб. Резервное копирование информации осуществляется через USB порт и по сети.
Видеорегистратор Altcam DVR1641 фиксирует подозрительные события автоматически, если подключить к 16 тревожным входам датчики сигнализации и использовать встроенный детектор движения. Вторая модель, шестнадцатиканальный видеорегистратор Altcam DVR1641, записывает видеоизображение в максимальном разрешении до 4 Мп. Операционная система Linux обеспечивает стабильную работу оборудования. Для контроля обстановки служат VGA и HDMI мониторы. Поддерживается многоканальное воспроизведение и масштабирование произвольной области. Кроме того, предоставляется доступ к «живому» видео и архивам пользователям мобильных устройств (через клиенты для Android и iOS). Хранение записей организовано на четырех жестких дисках. Для резервного копирования используется сеть или внешние накопители, подключающиеся через USB порт. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеорегистраторы Altcam DVR451 и DVR1641. Это универсальные устройства записи видеоизображения, которые можно использовать в аналоговых и IP-системах охранного видеонаблюдения.
Новости участников портала
Новые ключи-заготовки Tantos RW1990 iButton TS с многократной перезаписью – уже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 23.06.2017 10:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ключи-заготовки Tantos RW1990 iButton TS предназначены для копирования электронных ключей с возможностью многократной перезаписи. Копирование нужно производить на устройствах-дубликаторах, и после окончания процесса записи ключ-заготовка станет полной копией оригинала. Для удобства пользования ключи Tantos RW1990 iButton TS вставлены в черные пластиковые держатели, а купить новинки можно по низкой цене в компании «Видеоглаз».
IT исследование: только 26% компаний готовы отразить хакерские и вирусные атаки
Новости участников портала \\ 22.06.2017 18:12 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург
Организации стараются использовать комплексный подход к обеспечению ИБ, однако в большинстве компаний до сих пор не уделяется достаточного внимания контролю за действиями пользователей и безопасности конфиденциальных данных.
Мультиформатная скоростная купольная камера STC-HDT3918 от Smartec
Новости участников портала \\ 22.06.2017 16:21 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" представляет видеокамеру для наружного видеонаблюдения STC-HDT3918 отличающуюся набором характеристик для работы в сложных условиях эксплуатации: высокая чувствительность и цветопередача; широкий динамический диапазон; цифровое шумоподавление; широкий набор PTZ-функций
Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.06.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Infinity VRF-HD1624M.
SC&T и компания «Видеоглаз» представляют PoE инжектор IP06I90 и PoE сплиттер IP06S60-12
Новости участников портала \\ 22.06.2017 06:59 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые PoE устройства торговой марки SC&T - инжектор IP06I90 и сплиттер IP06S60-12 можно использовать в видеонаблюдении как по отдельности, так и в паре. PoE мощность инжектора IP06I90 составляет 90 Вт, сплиттера IP06S60-12 – 60 Вт, дальность передачи сигнала у обоих устройств – до 100 метров, а приобрести эти новинки в компании «Видеоглаз» по низкой цене можно уже сегодня.
Видеообзор Space Technology линейки HOME IP камер
Новости участников портала \\ 22.06.2017 00:40 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Линейка оснащена полным набором функций для организации профессионального видеонаблюдения.
SIGUR проведет семинар по системам безопасности в Ижевске 28 июня
Новости участников портала \\ 21.06.2017 14:55 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
28 июня 2017 года в Ижевске SIGUR, а также компании DSSL и Seagate Technology проведут совместный семинар, посвященный системам безопасности.
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ: ВЕРНЫЙ! ОТЗЫВЧИВЫЙ! КОМПАКТНЫЙ!
Новости участников портала \\ 21.06.2017 13:14 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Уважаемые дамы и господа! Рады сообщить, что у нас появился новый охранный извещатель «Юпитер-5210/5211» из линейки СПИ Юпитер.
Новая PTZ камера от Smartec с поворотным устройством, 30х трансфокатором и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 21.06.2017 13:00 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокая степень защиты PTZ камеры от атмосферных воздействий в соответствии с классом IP66 и широкий диапазон рабочих температур — от -40 до +65 °С, позволяют использовать STC-IPM3932A в большинстве регионов России.
Новые IP-видеокамеры IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.06.2017 11:03 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу новых IP-видеокамер IPEYE-D2VE-SUPR-2.8-12-01 и IPEYE-DM2E-SR-3.6-01.
Другие новости
Как победить коррупцию в России
Медиасовет КС НСБ России \\ 23.06.2017 13:32
Новые HD-AHD видеорегистраторы Altcam в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 23.06.2017 11:01
Новости
Три мощных консультанта присоединились к форуму All-over-IP 2017
Выставки \\ 23.06.2017
Форум All-over-IP 2017 усиливает тему управления идентификацией (idenitity and access management).
Дебютанты ТБ Форума подтверждают эффективность комплексного участия в мероприятии
Выставки \\ 22.06.2017
ТБ Форум – это не просто отраслевая выставка для производителей систем безопасности. Для своих клиентов ТБ Форум 2018 предлагает эффективный формат ConfEx - участие в событии не ограничено квадратными метрами. Команда Форума организует 10 уникальных мероприятий под одной крышей.
BIT-2017 в Екатеринбурге: начался прием заявок!
Выставки \\ 22.06.2017
Открылась регистрация на Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» в Екатеринбурге
Статьи
Сетевая система видеонаблюдения в новом терминале аэропорта Астаны
Видеонаблюдение \\ В мае 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" завершила работы по монтажу и пусконаладке системы видеонаблюдения в новом VIP-терминале аэропорта Астаны. Новая система предназначена для визуального контроля ситуации внутри помещений объекта и по его внешнему периметру
Сферические искажения в видеонаблюдении.
Видеонаблюдение \\ В изображении с большинства камер видеонаблюдения присутствуют значительные искажения, называаемые дисторсией (сферические искажения изображения за счет различного увеличения в разных зонах изображения). Как правило, картинку с незначительными искажениями дают объективы с исправленной дисторсией (которые редко применяются в видеонаблюдении).
Как фактически измеряется конечная польза от системы видеонаблюдения? И можно ли вывести эту пользу на новый уровень?
Видеонаблюдение \\ Развитие шло не по пути ориентации на реальную задачу и реальную полезность, а по пути того, что можно сделать технологически. И по факту результаты работы часто оказывались такими, что реальную пользу реальным пользователям на реальном объекте модули видеоанализа не несли.
Особенности проектирования крупной системы видеонаблюдения
Видеонаблюдение \\ При проектировании систем видеонаблюдения для крупного территориально распределенного объекта действуют иные правила и механизмы выбора оборудования, поиска проектных решений и работы над проектом. В чем эта специфика и как избежать ошибок подробно в нашей статье.