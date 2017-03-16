Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 23.03.2017 11:10 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Vision Hi-Tech VCL-P4D2H-P4 и VCQ-F3D2H.

HD-AHD видеокамер Vision Hi-Tech VCL-P4D2H-P4 и VCQ-F3D2H это миниатюрные модели с разрешением 2.1 Мп., предназначенные для помещений. Передача видеоизображения осуществляется по стандартному коаксиальному кабелю на расстояние до 300-400 м. Видеокамеры построены на CMOS матрицах с прогрессивным сканированием, поэтому четко передают объекты в движении.

Первая модель, HD-AHD камера Vision Hi-Tech VCL-P4D2H-P4, оснащается микрообъективом с постоянным фокусным расстоянием. Помимо передачи видео в формате AHD, она может работать как обычная аналоговая видеокамера. Ее чувствительность составляет 0.1 Lux, что вполне достаточно для наблюдения в помещениях. Видеокамера передает изображение без сжатия, без задержек, в реальном времени. Аналоговый принцип работы обеспечивает простое подключение камеры к системе наблюдения: для начала трансляции достаточно лишь подключить ее к источнику питания. Функция цифрового шумоподавления приходит на помощь в условиях слабой освещенности. Микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие участки изображения и обнаруживает искаженные пиксели. Они заменяются «исправными», из соседних кадров. В результате качество видео становится существенно лучше, так что даже при слабом освещении можно наблюдать за обстановкой в цвете.

Вторая HD-AHD камера, Vision Hi-Tech VCQ-F3D2H, представляет собой модель в миниатюрном квадратном корпусе с размерами 30х30 мм. Она также оборудована фиксированным микрообъективом и поддерживает стандарты AHD и CVBS. Управлять новинкой можно при помощи пульта, который включается в разрыв коаксиального кабеля на стороне оператора. Это удобно, особенно с учетом большой допустимой протяженности линии. Видеокамера поддерживает функцию цифрового шумоподавления 3D-R. Технология AHD предусматривает раздельную передачу цветностной и яркостной составляющих видеосигнала, за счет чего повышается помехоустойчивость. Даже при значительной длине коаксиальной линии видео, которое передают камеры, остается исключительно четким. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые миниатюрные HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech VCL-P4D2H-P4 и VCQ-F3D2H. Они передают видео разрешением Full HD большое расстояние и позволяют создавать надежные аналоговые системы видеонаблюдения.