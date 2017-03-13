Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4 и VCQ2-F2D2H.

Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4 и VCQ2-F2D2H это видеокамеры для наблюдения в помещениях, выполненные в миниатюрных квадратных корпусах размером 25х25 мм. Они способны передавать видео в разрешении 1080p в реальном времени, без сжатия и без задержек на расстояние до 300-500 м по стандартному коаксиальному кабелю.

Первая модель, HD-AHD камера Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4, построена на высокочувствительной CMOS матрице Panasonic. Она обладает чувствительностью 0.1 Lux. При хорошей освещенности камера функционирует в цветном режиме, а в темноте автоматически переключается в монохромный режим. При необходимости задействуется ИК-подсветка дальностью 30 м. Мегапиксельный микрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.7 мм обеспечивает высокую четкость изображения. За счет раздельной передачи цветностной и яркостной составляющих четкость видео не уменьшается даже на длинных линиях. Если задействовать функцию цифрового шумоподавления, можно получить качественное цветное изображение даже при очень низкой освещенности.

Вторая видеокамера, Vision Hi-Tech VCQ2-F2D2H, обладает схожими техническими характеристиками. Микрообъектив с фокусным расстоянием 3.6 мм не подвержен расфокусировке в процессе работы. Инфракрасная подсветка позволяет наблюдать за обстановкой при полном отсутствии видимого освещения. Функция цифрового шумоподавления радикально повышает качество видео при слабой освещенности. При этом микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие участки и корректирует отдельные искаженные пиксели. Новинка построена на матрице с прогрессивным сканированием, за счет чего четко воспроизводит объекты в движении. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые миниатюрные HD-AHD видеокамеры для помещений Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4 и VCQ2-F2D2H. С их помощью можно создавать простые и надежные системы видеонаблюдения Full HD качества.