Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4 и VCQ2-F2D2H.
Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4 и VCQ2-F2D2H это видеокамеры для наблюдения в помещениях, выполненные в миниатюрных квадратных корпусах размером 25х25 мм. Они способны передавать видео в разрешении 1080p в реальном времени, без сжатия и без задержек на расстояние до 300-500 м по стандартному коаксиальному кабелю.
Первая модель, HD-AHD камера Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4, построена на высокочувствительной CMOS матрице Panasonic. Она обладает чувствительностью 0.1 Lux. При хорошей освещенности камера функционирует в цветном режиме, а в темноте автоматически переключается в монохромный режим. При необходимости задействуется ИК-подсветка дальностью 30 м. Мегапиксельный микрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.7 мм обеспечивает высокую четкость изображения. За счет раздельной передачи цветностной и яркостной составляющих четкость видео не уменьшается даже на длинных линиях. Если задействовать функцию цифрового шумоподавления, можно получить качественное цветное изображение даже при очень низкой освещенности.
Вторая видеокамера, Vision Hi-Tech VCQ2-F2D2H, обладает схожими техническими характеристиками. Микрообъектив с фокусным расстоянием 3.6 мм не подвержен расфокусировке в процессе работы. Инфракрасная подсветка позволяет наблюдать за обстановкой при полном отсутствии видимого освещения. Функция цифрового шумоподавления радикально повышает качество видео при слабой освещенности. При этом микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие участки и корректирует отдельные искаженные пиксели. Новинка построена на матрице с прогрессивным сканированием, за счет чего четко воспроизводит объекты в движении. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые миниатюрные HD-AHD видеокамеры для помещений Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4 и VCQ2-F2D2H. С их помощью можно создавать простые и надежные системы видеонаблюдения Full HD качества.
Новости участников портала
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Новости участников портала \\ 16.03.2017 10:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
SNMP-модули торговой марки СКАТ предназначены для удаленного мониторинга и управления источниками бесперебойного питания (SKAT-UPS 3 000 SNMP, SKAT-UPS 10 000 SNMP и другими). Новинки входят в состав некоторых ИБП, также SNMP-модули DL 801 и CX 504 можно приобрести отдельно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Среди возможностей новых модулей – работа в компьютерной сети, корректное выключение серверов и рабочих станций, несколько режимов конфигурации – через Telnet, Web-браузер или NMS.
Поставка дизельных насосных станций пожаротушения Grundfos
Новости участников портала \\ 16.03.2017 03:23 \\ СИНТО \\ Санкт-Петербург
Подбор, поставка и ввод в эксплуатацию насосных станций для пожаротушения с дизельными и электрическими приводами сертифицированные VdS (Германия) и FM/UL (США).
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Поддерживающая несколько форматов видео (AHD/CVI/TVI/CVBS) камера-купол IPTRONIC IPT-QHD720DP(2,8-12) рассчитана на видеонаблюдение в помещении, а приобрести ее можно уже сегодня по низкой цене в компании «Видеоглаз». Эта недорогая 1 Мп модель имеет ИК подсветку на 20 метров и может вести мониторинг до -10 градусов, а благодаря встроенному 2 Мп объективу с переменным фокусом 2,8 – 12 мм можно гибко настраивать угол ее обзора.
Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Satvision SVC-D292 2.8 и SVC-D192 3.6.
«ЭЛВИС-НеоТек» запускает партнерскую программу
Новости участников портала \\ 14.03.2017 17:33 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
«ЭЛВИС-НеоТек» объявляет о запуске новой инициативы для стимулирования роста бизнес-партнёров на рынке систем безопасности.
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Новости участников портала \\ 14.03.2017 16:14 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Компания Falcon Eye представляет комплект FE-PLUS, в состав которого входят: вызывная панель AVP-508 (PAL), домофон FE-VELA, кабель для подключения.
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Новости участников портала \\ 14.03.2017 15:51 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Универсальность новинки обеспечивается возможностью подключения к ней дополнительных устройств.
Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 12:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Более 3 000 позиций контроля доступа, видеонаблюдения, охранной-пожарной сигнализации и других средств безопасности – по доступным ценам и с пожизненной гарантией на оборудование в сервисе предлагает компания «ВьюГард». Все эти бонусы предоставляются в рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», а ознакомиться с ними подробнее можно на новом сайте «ВьюГарда».
Новые видеорегистраторы Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Satvision SVR-8115P и SVR-6110N.
"Виртуальная матрица" STNR-6462 для видеорегистраторов Smartec Delta-серии
Новости участников портала \\ 13.03.2017 19:14 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" представляет виртуальную матрицу STNR-6462. Это универсальное системное решение для создания УРМ без использования выделенной рабочей станции (ПК). STNR-6462 является многоканальным аппаратным декодером на платформе Linux
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Аэропорты и вокзалы столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности пассажиров.
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