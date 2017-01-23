Новые HD-AHD видеокамеры SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-AHD видеокамеры SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.01.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер SSDCAM AH-352 и AH-412.
HD-AHD видеокамеры SSDCAM AH-352 и AH-412 это модели с разрешением 2.1 Мп (1920х1080 точек). AHD — новый стандарт передачи видеоизображения HD-качества по коаксиальному кабелю. Новинки транслируют видео без сжатия, без задержек, в реальном времени. Они могут располагаться на расстоянии до 500 м от пункта наблюдения. При этом сохраняется надежность и простота подключения аналоговых видеокамер.
AHD камера SSDCAM AH-352 рассчитана на работу в уличных условиях при температуре до -40 град. Цельсия. Ее чувствительность составляет 0.01 Лк. Инфракрасная подсветка дальностью 30 м дает возможность контролировать обстановку ночью. При этом матрица воспринимает сигналы ИК-спектра, а камера работает в черно-белом режиме. За счет дополнительного ИК-излучения чувствительность камеры повышается. В дневное время инфракрасный диапазон отсекается при помощи фильтра и не мешает цветному изображению. Цифровое шумоподавление — функция, повышающая четкость видео при наблюдении в условиях слабой освещенности. Микропроцессор анализирует кадры видеоряда, находит отдельные искаженные пиксели и заменяет их «копиями», которые заимствует из соседних кадров.
Купольная AHD-камера SSDCAM AH-412 предназначена для установки в помещениях. Она обладает высоким соотношением сигнал/шум, более 60 дБ, благодаря чему формирует четкое изображение даже при слабой освещенности. А с использованием инфракрасной подсветки появляется возможность контролировать обстановку при полном отсутствии видимого освещения. Дальность подсветки — 30 м. За счет цифрового расширения динамического появляется возможность наблюдать за ярко освещенными и темными объектами, когда они одновременно присутствуют в кадре (типичная ситуация в видеонаблюдении). Поддерживаются такие функции, как компенсация фоновой засветки, автоматическая регулировка усиления, автоматический баланс белого. Камеры оснащаются объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Это надежная оптика, не подверженная расфокусировке в процессе работы, поскольку в конструкции нет подвижных элементов. Выбор всех функций осуществляется через OSD меню. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеокамеры SSDCAM AH-352 и AH-412. Они позволяют создавать надежные и простые системы наблюдения HD разрешения.
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