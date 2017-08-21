Новые HD-AHD видеокамеры Spymax в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 28.08.2017 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Spymax SBML-281FR AHD Light и SDH-125VR AHD.

HD-AHD видеокамеры Spymax SBML-281FR AHD Light и SDH-125VR AHD передают видео в реальном времени по коаксиальному кабелю на расстояние до 300-400 метров. Изображение не сжимается и передается без задержек.

Разрешающая способность видеокамеры Spymax SBML-281FR AHD Light — 1 Мп. (1280х720). Она выполнена в цилиндрическом вандалозащищенном металлическом корпусе и стабильно работает при -40 град. Цельсия. Новинка построена на CMOS матрице с чувствительностью 0.001 Лк, благодаря чему формирует четкое изображение при слабой освещенности. Днем видеокамера работает в цвете. Сигналы ИК-спектра вырезаются при помощи фильтра. В темное время, когда освещение слабое, камера переключается в черно-белый режим. При этом она использует инфракрасное излучение объектов для формирования более качественного изображения. В полной темноте в дело вступает ИК-подсветка дальностью до 20 метров. Объектив камеры — с фиксированным фокусным расстоянием, неподверженный расфокусировке.

Вторая HD-AHD видеокамера, Spymax SDH-125VR AHD, обладает разрешением 2 Мп. (1920х1080). Прочный пыле- и влагонепроницаемый корпус надежно защищает электронику от капризов погоды. В основе камеры — CMOS матрица Sony. Она отличается высокой чувствительностью (0.01 Лк днем и 0.001 Лк ночью). Время наработки на отказ составляет десятки тысяч часов, что гарантирует долгую и надежную работу видеокамеры. AHD камера передает яркостную и цветностную составляющие сигнала на разных частотах, что уменьшает уровень перекрестных искажений и повышает помехоустойчивость. Вариофокальный объектив дает возможность регулировать сектор обзора. Инфракрасная подсветка приходит на помощь ночью. Управлять HD-AHD видеокамерой удобно при помощи UTC-джойстика. Он включается в разъем кабеля на стороне оператора. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеокамеры Spymax SBML-281FR AHD Light и SDH-125VR AHD. Они передают видео HD качества на значительное расстояние, просто подключаются и почти не требуют настройки.