Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 22.03.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Satvision SVC-D79 2.8 и SVC-D792 2.8.

HD-AHD видеокамеры Satvision SVC-D79 2.8 и SVC-D792 2.8 передают видео HD качества по стандартным коаксиальным линиям на расстояние до 400-500 метров — без сжатия, без задержек, в реальном времени. Обе модели предназначены для работы в помещениях.

HD-AHD камера Satvision SVC-D79 2.8 обладает разрешением 1280х720 точек. Благодаря использованию высокочувствительной CMOS матрицы, видеокамера формирует четкое изображение при освещенности 0.05 Lux. Она оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием — надежным и не подверженным расфокусировке в процессе работы. Механический ИК-фильтр обеспечивает высокое качество цветного изображения. При слабой освещенности фильтр отключается, и матрица использует инфракрасное излучение объектов, формируя более четкое изображение. В темноте на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 10 м. Расширенный динамический диапазон позволяет наблюдать за обстановкой в условиях контрастного освещения, когда в кадре одновременно присутствуют ярко освещенные и темные объекты. Функции «антитуман» и компенсация встречной засветки улучшают параметры видео. При слабой освещенности можно использовать режим накопления заряда. Чувствительность камеры в этом случае возрастает на порядок, правда за счет некоторого снижения скорости съемки.

HD-AHD камера Satvision SVC-D792 2.8 обладает более высоким разрешением, 1920х1080 точек и более высокой чувствительностью, до 0.01 Lux. Она оснащается детектором движения, благодаря чему способна фиксировать подозрительные события автоматически, без участия оператора. Цифровое увеличение позволяет получать более четкое изображение удаленных объектов. А благодаря функции цифрового шумоподавления, видеокамера формирует цветное изображение при слабой освещенности. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеокамеры Satvision SVC-D79 2.8 и SVC-D792 2.8. Это современные модели, которые выводят аналоговое наблюдение на новый уровень. С их помощью можно создавать простые и надежные системы охранного видеонаблюдения HD-качества.