Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Satvision SVC-D292 2.8 и SVC-D192 3.6.
HD-AHD видеокамеры Satvision SVC-D292 2.8 и SVC-D192 3.6 это модели в антивандальных купольных корпусах, предназначенные для работы в уличных условиях. Они транслируют видео HD качества на расстояние до 300-400 метров по коаксиальному кабелю.
Первая модель, Satvision SVC-D292 2.8, построена на CMOS матрице Sony Exmor. Она передает видео по коаксиальному кабелю в разрешении 1920х1080 точек. Она обладает высокой чувствительностью, причем, не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне, что позволят наблюдать за обстановкой при слабой освещенности. В ночное время на помощь приходит ИК-подсветка дальностью 20 метров. А днем, чтобы сигналы инфракрасного диапазона не создавали помех цветному изображению, автоматически включается фильтр отсечки ИК-спектра. Видеокамера оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм. Благодаря отсутствию подвижных элементов в его конструкции, он не подвержен расфокусировке в процессе работы. Новинка поддерживает функцию цифрового расширения динамического диапазона, за счет чего полноценно воспроизводит объекты, сильно различающиеся по яркости и расположенные в одном кадре.
Вторая HD-AHD камера, Satvision SVC-D192 3.6, обладает схожими техническими характеристиками. Она также оборудована надежным объективом с фиксированным фокусом 3.6 мм. CMOS матрица Sony Exmor формирует четкое изображение при освещенности всего 0.01 Lux. При этом камера поддерживает функцию Sens-Up (режим накопления заряда), в котором ее чувствительность становится существенно более высокой (правда, за счет некоторого снижения скорости съемки). Из дополнительных функций, улучшающих качество изображения, следует отметить «антитуман», компенсацию встречной засветки, расширенный динамический диапазон. Детектор движения позволяет контролировать обстановку автоматически, без участия оператора. Новинка способна формировать четкое цветное изображение даже при слабом освещении за счет функции цифрового шумоподавления: микропроцессор обнаруживает и корректирует отдельные искаженные пиксели. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеокамеры Satvision SVC-D292 2.8 и SVC-D192 3.6. Они передают видеоизображение по стандартному коаксиалу на значительное расстояние, не предъявляя при этом особых требований к параметрам линии.
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