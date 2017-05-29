Новые HD-AHD видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-AHD видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.05.2017 12:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Polyvision PS-A2-Z37 v.3.6.4 и PS-A2-Z10 v.3.6.1.
Polyvision PS-A2-Z37 v.3.6.4 и PS-A2-Z10 v.3.6.1 это уличные поворотные камеры разрешением 1080p. Они передают изображение по коаксиальной линии без сжатия, без задержек, в реальном времени. Устойчиво работают на расстоянии до 300-400 метров от пункта наблюдения.
Первая модель, Polyvision PS-A2-Z37 v.3.6.4, оснащается трансфокатором с 36-кратным увеличением. Новинка обеспечивает панорамное наблюдение в диапазоне 360 градусов. А широкий диапазон изменения скоростей наклона и поворота повышает удобство и качество наблюдения. Помимо панорамной съемки можно вести точечное наблюдение за удаленными объектами. Управление осуществляется через интерфейс RS-485. Микропроцессор NextChip отвечает за цифровую обработку видеоизображения. Цифровые функции существенно улучшают параметры сигналов при слабом или контрастном освещении. В темное время суток на помощь приходит мощная инфракрасная подсветка дальностью до 120 метров.
Вторая модель, Polyvision PS-A2-Z10 v.3.6.1, оборудована трансфокатором с 10-кратным зумом. Скорости наклона и поворота изменяются в широком диапазоне, что позволяет вести наблюдение за обширным пространством. Днем камера работает в цвете. При этом используется фильтр отсечки ИК-спектра. Он не пропускает сигналы инфракрасного диапазона на матрицу, и они не проявляются на изображении в виде помех. Ночью наблюдение ведется в монохромном режиме, и за счет дополнительного инфракрасного излучения происходит рост чувствительности видеокамеры. При полном отсутствии видимого освещения дело вступает ИК-подсветка дальностью 50 метров. AHD видеокамеры выполнены в прочных металлических корпусах. Они стабильно функционируют при температуре до -40 град. Цельсия. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые AHD видеокамеры Polyvision PS-A2-Z37 v.3.6.4 и PS-A2-Z10 v.3.6.1. С их помощью можно контролировать большую территорию, получая четкое видеоизображение разрешением Full HD.
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