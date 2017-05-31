Новые HD-AHD видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-AHD видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.06.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Microdigital MDC-AH8290WDN-30A и MDC-AH6240VTD-30S.
Новые HD-AHD видеокамеры Microdigital транслируют видеоизображение по коаксиальному кабелю на расстояние до 300-400 метров в реальном времени, без задержек. Высокое качество видео достигается за счет разделения цветностной и яркостной составляющих видеосигнала при передаче и уменьшении перекрестных искажений.
Первая модель, купольная антивандальная видеокамера Microdigital MDC-AH8290WDN-30A, обладает разрешением 2 Мп. Она построена на CMOS матрице Sony с высокой чувствительностью. За счет функции двойного сканирования расширяется динамический диапазон камеры. Это позволяет получать четкое контрастное изображение, даже когда в одном кадре оказываются ярко-освещенные и затененные участки. Фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. При слабом освещении камера переключается в монохромный режим, а ее чувствительность повышается. Прогрессивная развертка способствует качественной передаче движущихся объектов. Ночью вести наблюдение помогает инфракрасная подсветка дальностью до 50 метров. Видеокамера оборудована вариофокальным объективом, что дает возможность выбирать сектор обзора.
Вторая HD-AHD видеокамера, Microdigital MDC-AH6240VTD-30S — корпусная модель в уличном кожухе. Ее разрешающая способность составляет 4К (2688x1520). Матрица с высокой чувствительностью позволяет вести наблюдение при слабой освещенности. В полной темноте на помощь приходит ИК-подсветка дальностью до 30 метров. Видеокамера поддерживает управление по коаксиальному кабелю. Функция цифрового шумоподавления радикально улучшает параметры видеоизображения при слабой освещенности. При этом микропроцессор анализирует последовательность кадров, сравнивает похожие участки и корректирует искаженные пиксели. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеокамеры Microdigital MDC-AH8290WDN-30A и MDC-AH6240VTD-30S. Высокое качество изображения, значительная дальность передачи и цифровая обработка видео делают их выбором номер один при проектировании систем наблюдения высокого разрешения.
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