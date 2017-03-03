Новые HD-AHD видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новые HD-AHD видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.03.2017 11:33 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер MASTER MR-HS25CHB и MR-HPN1WU.
Новинки MASTER MR-HS25CHB и MR-HPN1WU это гибридные камеры, поддерживающие сразу четыре аналоговых стандарта передачи видео — AHD, TVI, CVI и CVBS. Технологии AHD, TVI и CVI позволяют передавать видеоизображение по коаксиальному кабелю на расстояние до 300-500 м. При этом четкость изображения остается высокой, а видео транслируется в реальном времени, без задержек и без сжатия. При передаче цветностная и яркостная составляющие сигнала разделяются, что уменьшает уровень перекрестных помех. На «запредельных» расстояниях уменьшается лишь цветность видео, в то время, как четкость остается высокой. Для систем охранного видеонаблюдения это является предпочтительным.
Первая модель, гибридная видеокамера MASTER MR-HS25CHB, выполнена в миниатюрном квадратном корпусе. Она предназначена для работы в помещениях. Ее максимальное разрешение — 960p. Прогрессивная развертка улучшает детализацию при наблюдении за объектами в движении. Фиксированный объектив камеры не подвержен расфокусировке в процессе работы. А удобное управление посредством OSD меню упрощает настройку и выбор функций. Управлять камерой и выбирать режимы работы можно дистанционно, при помощи джойстика, который включается в разрыв коаксиального кабеля на стороне оператора. Новинка построена на CMOS матрице Sony Exmor, которая обладает чувствительностью в видимом и инфракрасном диапазонах. Это дает возможность получать качественное изображение даже при слабой освещенности.
Вторая гибридная видеокамера, MASTER MR-HPN1WU, обладает разрешением 720p. Это уличная модель, стабильно работающая при температуре до -30 град. Цельсия. В основе камеры — CMOS матрица Omnivision. UTC-джойстик служит для дистанционного управления видеокамерой и выбора режимов работы. Инфракрасная подсветка дальностью до 15 м помогает контролировать обстановку в темное время суток. В дневное время видеокамера передает цветное изображение. А при слабой освещенности переключается в монохромный режим. При этом видео формируется за счет сигналов видимого и инфракрасного диапазонов. Это способствует повышению чувствительности камеры. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные видеокамеры MASTER MR-HS25CHB и MR-HPN1WU. С их помощью можно создавать простые и надежные аналоговые системы видеонаблюдения высокого разрешения.
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Новости участников портала \\ 09.03.2017 16:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
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Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 09.03.2017 10:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новый ИК-извещатель Optex в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 07.03.2017 10:27 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Инновационные решения для охранных систем видеонаблюдения, ОПС и СКУД будут представлены «АРМО-Системы» на Securika Moscow
Новости участников портала \\ 06.03.2017 15:54 \\ АРМО-Системы \\ Москва
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Новинка от Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12.
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – бюджетная 1 Мп AHD камера IPT-QHD720BM(3,6)
Новости участников портала \\ 06.03.2017 10:08 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодная 1 Мп камера IPTRONIC IPT-QHD720BM(3,6) с гарантией 5 лет является мультиформатной и может вести AHD/CVI/TVI/CVBS видеонаблюдение 24 часа в сутки. Ее компактный эргономичный корпус имеет защиту IP66, в функционале есть опции баланса белого и подавления шумов, а купить камеру IPT-QHD720BM(3,6) можно в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене.
ITV и компания «Видеоглаз» сообщают о выходе новых версий приложений для iOS и Android
Новости участников портала \\ 03.03.2017 12:14 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.03.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Beward B96-30H и B89R-5260Z18.
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Rubetek станет участником выставки Securika/MIPS
Rubetek \\ 10.03.2017 13:36
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп мультиформатную камеру IPT-QHD720DM(3,6)
ВИДЕОГЛАЗ \\ 10.03.2017 11:42
Новые HD-AHD видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 10.03.2017 11:33
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