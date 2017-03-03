Новые HD-AHD видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 10.03.2017 11:33 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер MASTER MR-HS25CHB и MR-HPN1WU.

Новинки MASTER MR-HS25CHB и MR-HPN1WU это гибридные камеры, поддерживающие сразу четыре аналоговых стандарта передачи видео — AHD, TVI, CVI и CVBS. Технологии AHD, TVI и CVI позволяют передавать видеоизображение по коаксиальному кабелю на расстояние до 300-500 м. При этом четкость изображения остается высокой, а видео транслируется в реальном времени, без задержек и без сжатия. При передаче цветностная и яркостная составляющие сигнала разделяются, что уменьшает уровень перекрестных помех. На «запредельных» расстояниях уменьшается лишь цветность видео, в то время, как четкость остается высокой. Для систем охранного видеонаблюдения это является предпочтительным.

Первая модель, гибридная видеокамера MASTER MR-HS25CHB, выполнена в миниатюрном квадратном корпусе. Она предназначена для работы в помещениях. Ее максимальное разрешение — 960p. Прогрессивная развертка улучшает детализацию при наблюдении за объектами в движении. Фиксированный объектив камеры не подвержен расфокусировке в процессе работы. А удобное управление посредством OSD меню упрощает настройку и выбор функций. Управлять камерой и выбирать режимы работы можно дистанционно, при помощи джойстика, который включается в разрыв коаксиального кабеля на стороне оператора. Новинка построена на CMOS матрице Sony Exmor, которая обладает чувствительностью в видимом и инфракрасном диапазонах. Это дает возможность получать качественное изображение даже при слабой освещенности.

Вторая гибридная видеокамера, MASTER MR-HPN1WU, обладает разрешением 720p. Это уличная модель, стабильно работающая при температуре до -30 град. Цельсия. В основе камеры — CMOS матрица Omnivision. UTC-джойстик служит для дистанционного управления видеокамерой и выбора режимов работы. Инфракрасная подсветка дальностью до 15 м помогает контролировать обстановку в темное время суток. В дневное время видеокамера передает цветное изображение. А при слабой освещенности переключается в монохромный режим. При этом видео формируется за счет сигналов видимого и инфракрасного диапазонов. Это способствует повышению чувствительности камеры. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные видеокамеры MASTER MR-HS25CHB и MR-HPN1WU. С их помощью можно создавать простые и надежные аналоговые системы видеонаблюдения высокого разрешения.