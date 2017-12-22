Новые HD-AHD видеокамеры АйТек ПРО в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-AHD видеокамеры АйТек ПРО в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-AHD видеокамеры АйТек ПРО в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 11.01.2018 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер АйТек ПРО AHD-OV 2 Mp Apt и AHD-PTZm IR 2 Mp.

С помощью новых HD-AHD видеокамер АйТек ПРО AHD-OV 2 Mp Apt и AHD-PTZm IR 2 Mp можно организовать профессиональную систему видеонаблюдения на улице. AHD камеры передают двухмегапиксельное видео по стандартным коаксиальным линиям. Изображение транслируется в реальном времени и не подвергается компрессии, поэтому четко прорисовываются мелкие детали предметов. Сами же камеры могут располагаться на расстоянии до четырехсот метров от оператора.

Первая модель, HD-AHD видеокамера АйТек ПРО AHD-OV 2 Mp Apt оснащается вариофокальным объективом. Изменяя его фокусное расстояние, можно устанавливать требуемый сектор обзора.

Козырек защищает камеру от солнца, дождя и снега. Она стабильно работает при освещенности 0.01 Люкс, формируя четкое цветное изображение. Чувствительная матрица улавливает не только видимое, но и инфракрасное излучение, формируя качественное видео в темное время. При полном отсутствии освещения в дело вступает мощная ИК-подсветка. Ее дальность — шестьдесят метров.

Большой вклад в создание качественного изображения вносят функции цифровой обработки видео. 2D/3D-NR шумоподавление устраняет шумы и позволяет вести наблюдение в цвете при слабом освещении. За счет цифрового расширения динамического диапазона нормализуется контрастность видео, так что и яркие, и затененные участки получаются хорошо различимыми.

Вторая модель, HD-AHD видеокамера АйТек ПРО AHD-PTZm IR 2 Mp, предназначена для контроля обширной территории. Это скоростная купольная PTZ камера. С ее помощью можно вести круговое панорамное наблюдение, а при необходимости задействовать 20-кратное оптическое и 12-кратное цифровое увеличение, чтобы рассмотреть в деталях отдельные удаленные объекты.

У камеры широкий диапазон регулировки скоростей поворота и наклона. Высокая чувствительность матрицы обеспечивает превосходное качество видео, как в дневное время, так и ночью. Мощная ИК-подсветка дальностью двести метров приходит на помощь при полном отсутствии освещения.

Видеокамера поддерживает цифровые функции обработки видеоинформации, может работать в режиме накопления заряда при слабой освещенности, обладает высоким соотношением сигнал/шум.

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеокамеры АйТек ПРО AHD-OV 2 Mp Apt и AHD-PTZm IR 2 Mp. Это современные модели, которые передают видео в разрешении Full HD по стандартной коаксиальной линии на значительное расстояние.

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