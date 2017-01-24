Новые гибридные видеорегистраторы Praxis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.01.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Praxis VDR-6104MF и VDR-6216MF.

Новые гибридные видеорегистраторы Praxis VDR-6104MF и VDR-6216MF поддерживают камеры стандартов AHD и TVI, а также стандартные аналоговые CVBS камеры и IP-камеры разрешением до 3 Мп.

Видеорегистратор Praxis VDR-6104MF — четырехканальный с возможностью подключения одной IP-камеры. Запись видео осуществляется в максимальном разрешении 1080p. Скорость записи при этом составляет 12 к/с. Видео сохраняется на жестком диске максимальным разрешением 6 Тб. Наряду с видео, выполняется запись звука по всем четырем каналам. Сжатие изображения производится с использованием алгоритма H.264. Компрессии подвергается не каждый кадр в отдельности. Записываются лишь отдельные (опорные) кадры и «разница» между ними, что уменьшает объем записей на 30-50% по сравнению с другими алгоритмами. При этом удаленные пользователи получают полноценный доступ к записям и «живому» видео даже по каналам с невысокой пропускной способностью. Для контроля обстановки к регистратору подключаются VGA и HDMI мониторы. Наблюдение удобно вести в мультиоконном режиме, когда на экран одновременно выводится изображение с нескольких видеокамер. К регистратору можно подключить четыре датчика сигнализации, что обеспечивает автоматическое обнаружение подозрительных событий. При их срабатывании коммутируется выходное сигнализационное устройство (сирена).

Второй видеорегистратор, Praxis VDR-6216MF, — 16-канальный. Он оснащается двумя жесткими дисками суммарным объемом до 12 Тб. Помимо аналоговой записи осуществляется запись с 4 IP-камер. Поддерживаются модели разрешением до 3 Мп. Четыре тревожных входа и детектор движения помогают фиксировать подозрительные события. Регистратор предоставляет доступ к мониторингу и записям по сети пользователям мобильных устройств на базе Android, iOS, Windows Mobile, Symbian и Blackberry. Русифицированное меню упрощает управление. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные видеорегистраторы Praxis VDR-6104MF и VDR-6216MF. Это универсальные устройства записи видео- и аудио сигналов, поддерживающие самые новые стандарты работы с видеоизображением.