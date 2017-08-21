Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 04.09.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Polyvision PVDR-04HR2 Rev.E и PVDR-A1-04P1 v.5.4.1.

Видеорегистраторы Polyvision PVDR-04HR2 Rev.E и PVDR-A1-04P1 v.5.4.1 записывают видео с аналоговых камер форматов AHD, CVI, TVI и CVBS, а кроме того, поддерживают IP-видеокамеры. Обе модели —четырехканальные.

Видеорегистратор Polyvision PVDR-04HR2 Rev.E кодирует изображение, используя алгоритм H.264. Благодаря хорошей компрессии, записи занимают на 30-50% меньше места на жестком диске. Поддерживаются винчестеры с интерфейсом SATA 3 емкостью до 10 Тб. Запись осуществляется в разрешении 1080p в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Для контроля обстановки служат VGA и HDMI мониторы. Удобно вести наблюдение в мультиоконном режиме, когда на монитор поступает одновременно видео с четырех камер. Аналоговые видеокамеры подключаются к регистратору по стандартному коаксиальному кабелю и могут располагаться на расстоянии до 300-400 метров от пункта наблюдения.

Четырехканальный мультигибридный видеорегистратор Polyvision PVDR-A1-04P1 v.5.4.1 записывает видео в разрешении 1080N со скоростью 12 к/с, а в разрешении 720p — в реальном времени, со скоростью 25 к/с. Для хранения архивов с записями предусматривается один жесткий диск. Формат сжатия H.264 обеспечивает кодирование видео по методу межкадрового предсказания. Текущий кадр сравнивается с опорным, и на диске сохраняется информация об изменившихся деталях (пикселях). Такой алгоритм радикально сокращает объем данных. На монитор выводятся одновременно четыре канала, что позволяет наилучшим образом контролировать обстановку. Сигналы управления видеокамерами передаются по коаксиальному кабелю вместе с видео. Регистратор работает под управлением операционной системы Linux, которая отличается стабильностью и развитыми сетевыми функциями. Поддерживается многозадачность пентаплекс, что делает работу оператора максимально комфортной. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные видеорегистраторы Polyvision PVDR-04HR2 Rev.E и PVDR-A1-04P1 v.5.4.1. Это универсальные модели, которые можно интегрировать в любые системы видеонаблюдения.