Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.05.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Polyvision PVDR-A4-08M2 v.3.4.1 и PVDR-A4-16M2 v.1.4.1.

Гибридные видеорегистраторы Polyvision PVDR-A4-08M2 v.3.4.1 и PVDR-A4-16M2 v.1.4.1 способны записывать видео сразу в пяти различных форматах — AHD, IP, TVI, CVI и SD. Они легко интегрируются в любые системы наблюдения и предоставляют в распоряжение пользователей записи качества Full HD.

Видеорегистратор Polyvision PVDR-A4-08M2 v.3.4.1 — восьмиканальный. Он осуществляет запись с аналоговых видеокамер в максимальном разрешении 1080p и поддерживает IP-камеры разрешением до 5 Мп. Скорость записи варьируется от 15 до 25 к/с, в зависимости от количества, типа и разрешения подключенных камер. Регистратор работает под управлением операционной системы Linux. Она отличается надежностью, развитыми сетевыми функциями и гарантирует надежную работу оборудования. Управление и выбор функций осуществляется посредством мыши, кнопок на передней панели, при помощи пульта ДУ или по сети. За сжатие отвечает современный видеокодек H.264. Он обладает высоким коэффициентом компрессии, благодаря чему записи получаются на 30-50% меньше по объему, чем при использовании других алгоритмов. Для просмотра видео служат HDMI и VGA мониторы. Удобно контролировать обстановку в мультиоконном режиме, получая данные одновременно с нескольких видеокамер.

Вторая модель, мультигибридный видеорегистратор Polyvision PVDR-A4-16M2 v.1.4.1 — шестнадцатиканальный. Максимальное разрешение записи составляет 1080p, а скорость — от 8 до 25 к/с, в зависимости от нагрузки. Запись осуществляется постоянно, по расписанию и по сигналам детектора движения. Для контроля обстановки используется монитор VGA (1080p) или HDMI (4к). Архивы сохраняются на двух жестких дисках суммарным объемом до 6 Тб. Видеокодек H.264 обеспечивает высокое качество и минимальный объем видеофайлов. Обе модели поддерживают облачный сервис, что упрощает настройку системы видеонаблюдения, подключение камер и доступ к записям. Соответствие стандарту ONVIF гарантирует совместимость с большим числом видеокамер известных производителей. Специализированное ПО позволяет получать удаленный доступ к видео с мобильных устройств на базе Android, iOS, Blackberry, Symbian и Windows Mobile. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультигибридные видеорегистраторы Polyvision PVDR-A4-08M2 v.3.4.1 и PVDR-A4-16M2 v.1.4.1.