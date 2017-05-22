Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 26.05.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридных видеорегистраторов Polyvision PVDR-A4-16M2 v.1.4.1 и PVDR-A4-08M2 v.3.4.1.

Видеорегистраторы Polyvision PVDR-A4-16M2 v.1.4.1 и PVDR-A4-08M2 v.3.4.1 записывают изображение с видеокамер пяти стандартов — AHD, TVI, CVI, CVBS и IP. Новинки работают под управлением операционной системы Linux, которая отличается стабильностью и развитыми сетевыми функциями. Поддерживается многозадачность пентаплекс, что делает работу оператора максимально комфортной. Запись с аналоговых камер осуществляется в максимальном разрешении 1080p. Поддерживаются IP-камеры разрешением до 5 Мп. Скорость записи определяется суммарной нагрузкой и лежит в диапазоне от 8 до 25 к/с.

Первый видеорегистратор, Polyvision PVDR-A4-16M2 v.1.4.1, — шестнадцатиканальный. Видеокамеры подключаются к BNC разъемам. При этом 6 произвольных каналов транслируются со звуковым сопровождением. Если подключить к 8 тревожным входам датчики сигнализации, регистратор фиксирует подозрительные события автоматически, без участия оператора. При записи на жесткие диски изображение сжимается при помощи видеокодека H.264. Высокий коэффициент компрессии способствует экономии дискового пространства.

Второй видеорегистратор, Polyvision PVDR-A4-08M2 v.3.4.1, рассчитан на подключение 8 видеокамер. Для хранения архивов с записями служат 2 жестких диска объемом до 6 Тб. Контроль обстановки осуществляется с помощью HDMI монитора разрешением до 4к. При этом можно наблюдать за обстановкой в мультиоконном режиме. Новинка позволяет передавать сигналы управления видеокамерами по коаксиальному кабелю вместе с видеосигналом. А для работы с PTZ камерами служит порт RS-485. Оба видеорегистратора поддерживают работу с облачным сервисом. Это упрощает подключение камер и взаимодействие с системой видеонаблюдения. Доступ к видео предоставляется пользователям мобильных устройств. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультигибридные видеорегистраторы Polyvision PVDR-A4-16M2 v.1.4.1 и PVDR-A4-08M2 v.3.4.1. Это универсальные модели, которые можно интегрировать в любые системы видеонаблюдения.