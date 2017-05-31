Новые гибридные видеорегистраторы Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 06.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Microdigital MDR-H8140 и MDR-16140.

Гибридные видеорегистраторы Microdigital MDR-H8140 и MDR-16140 предназначены для записи и мониторинга видео в высоком разрешении.

Видеорегистратор Microdigital MDR-H8140 — восьмиканальный. Он работает с аналоговыми камерами стандартов EX-SDI, HD-SDI и IP-камерами. Запись видео в разрешении 1920х1080 точек осуществляется в реальном времени. Максимальная разрешающая способность достигает 4Мп (12.5 к/с). Технология HD-SDI позволяет получать самое четкое (по сравнению с другими аналоговыми стандартами) видео при удалении камер на значительное расстояние — до 300 м от пункта наблюдения. Камеры подключаются по коаксиальному кабелю, сложная настройка не требуется. Для наблюдения к регистратору подключается VGA или HDMI монитор. Два тревожных входа позволяют регистрировать подозрительные события автоматически. Для хранения данных предусматривается установка четырех жестких дисков. За сжатие отвечает современный видеокодек H.264. Благодаря хорошей компрессии, записи занимают на 30-50% меньше места, ёмкость архивов увеличивается. Разрешение записи выбирается независимо по каждому каналу. Наряду с изображением осуществляется запись звука.

Вторая модель, видеорегистратор Microdigital MDR-16140, поддерживает камеры стандартов AHD, TVI и CVBS. Допускается подключение 16 видеокамер с возможностью записи звука по 6 произвольным каналам. Запись ведется в максимальном разрешении 4к (12.5 к/с). Видео качества Full HD записывается в реальном времени. Новинка поддерживает технологию DualStream: видеопоток делится на два независимых потока с разной степенью компрессии. Один направляется для записи в архив в высоком качестве, а второй предоставляется удаленным пользователям для доступа к «живому видео». Регистратор оборудован четырьмя тревожными входами для подключения датчиков сигнализации. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные видеорегистраторы Microdigital MDR-H8140 и MDR-16140. Они позволяют проектировать простые и надежные системы охранного наблюдения качества Full HD.