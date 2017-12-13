Новые гибридные видеорегистраторы Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новые гибридные видеорегистраторы Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.12.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Expert ERD-P04ML-MULTI и ERD-P04-MULTI.
Видеорегистраторы Expert ERD-P04ML-MULTI и ERD-P04-MULTI позволяют наблюдать и записывать видео с четырех камер форматов TVI / AHD / CVI / 960H в любых комбинациях, а также двух IP-видеокамер, соответствующих стандарту Onvif ProfileS.
Запись видео производится в максимальном разрешении до 4 Мп. Скорость записи варьируется от 15 до 30 к/с, в зависимости от разрешения и количества подключенных камер. По сети изображение передается в Full HD качестве при скорости 15 к/с.
Гибридный видеорегистратор Expert ERD-P04ML-MULTI оснащается двумя скоростными сетевыми интерфейсами (скорость передачи данных до 1 Гбит/с). Аналоговые камеры подключаются к регистратору через стандартные BNC разъемы. Для контроля служат два монитора, HDMI и VGA, а также SPOT-монитор. На последний передается видео с камеры, которая зафиксировала подозрительное событие.
В случае обнаружения подозрительной активности регистратор начинает записывать видео. Благодаря функции буферной записи, можно увидеть события, которые предшествовали срабатыванию датчиков и детектора движения. Вход и выход аудио позволяют установить двусторонний звуковой канал и разговаривать с людьми, находящимися в зоне расположения камер.
Архивы сохраняются на три жестких диска максимальным объемом до 8 Тб. Дополнительно через порт eSATA подсоединяется внешний дисковый накопитель.
У второй модели, видеорегистратора Expert ERD-P04-MULTI, чуть ниже скорость записи с сетевых камер разрешением 3 Мп (18 к/с против 30 к/с). Для хранения видеозаписей служит один жесткий диск. Стабильная и надежная операционная система и пятиуровневая система прав доступа обеспечивают высокий уровень защиты системы наблюдения. Запись ведется как в непрерывном режиме, так и по событиям (детекция движения и звука).
Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные видеорегистраторы Expert ERD-P04ML-MULTI и ERD-P04-MULTI. Это универсальные модели, которые легко интегрируются в современные системы видеонаблюдения.
Новости участников портала
Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.12.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры EverFocus EZN-468M.
Мы гарантируем качество и надежность
Новости участников портала \\ 18.12.2017 18:19 \\ Связь-Техника \\ Санкт-Петербург
Поможем подобрать самое выгодное решение для видеонаблюдения
Новинка HID — экономичный и надежный принтер Fargo для персонализации пластиковых карт с двух сторон
Новости участников портала \\ 18.12.2017 14:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Главное конкурентное преимущество карт-принтера DTC1500 — его цена и функциональность, позволяющая персонализировать высококачественные, износостойкие и надежные карты-идентификаторы.
Новые HD-AHD видеорегистраторы MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.12.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеорегистраторов MASTER MR-HR5MP04 и MR-HR4MP08H.
Новинка от Alteron by Smartec для бюджетных решений - 2 МП IP-камера с варифокальным объективом
Новости участников портала \\ 15.12.2017 15:00 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнила линейку оборудования торговой марки Alteron by Smartec новой бюджетной уличной IP-камерой KIM42. Розничная стоимость IP-камеры Alteron KIM42 составляет 9 920 рублей.
Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.12.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеокамер HikVision DS-2CE16D8T-ITE и DS-2CE56D8T-IT1E.
3 Мп IP-камера с моторизованным объективом Alteron KID68 для наружного наблюдения
Новости участников портала \\ 14.12.2017 14:08 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" пополнила линейку оборудования торговой марки Alteron by Smartec новой уличной IP-камерой Alteron KID68: модель может применяться в системах внутреннего и наружного видеонаблюдения и формирует видеопоток при минимальной освещенности.
Новая IP-видеокамера Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.12.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Satvision SVI-D443F.
Новая сетевая антивандальная купольная видеокамера Smartec с 2 Мп, встроенным микрофоном и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 13.12.2017 12:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Формировать изображения стабильно высокого качества новой видеокамере позволяет КМОП-сенсор Sony IMX290 с диагональю 1/2,8” и мощный процессор, обеспечивающий бесперебойную трансляцию видео в режиме реального времени.
Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.12.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
Новое оборудование SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Другие новости
Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 19.12.2017 11:01
Мы гарантируем качество и надежность
Связь-Техника \\ 18.12.2017 18:19
Новости
ТБ Форум: закрытая встреча руководителей СБ
Выставки \\ 20.12.2017
В Совете Федерации пройдет закрытая встреча руководителей СБ объектов промышленности, нефтегаза и энергетики с производителями
Открыта запись на курсы Учебного центра для проектировщиков и монтажников систем безопасности в рамках выставки Securika Moscow 2018
Выставки \\ 19.12.2017
Специалисты по проектированию и установке систем безопасности вновь смогут получить дополнительное профессиональное образование непосредственно на выставке Securika Moscow 2018, которая пройдет с 20 по 23 марта 2018 года.
Код Нижнего Новгорода
Выставки \\ 18.12.2017
Главный редактор BISA и маэстро модерации Олег Седов не дал никому заскучать, сделав вводную секцию откровенным разговором о самом главном в отрасли.
Статьи
Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.