Новые гибридные видеорегистраторы Expert в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 20.12.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Expert ERD-P04ML-MULTI и ERD-P04-MULTI.

Видеорегистраторы Expert ERD-P04ML-MULTI и ERD-P04-MULTI позволяют наблюдать и записывать видео с четырех камер форматов TVI / AHD / CVI / 960H в любых комбинациях, а также двух IP-видеокамер, соответствующих стандарту Onvif ProfileS.

Запись видео производится в максимальном разрешении до 4 Мп. Скорость записи варьируется от 15 до 30 к/с, в зависимости от разрешения и количества подключенных камер. По сети изображение передается в Full HD качестве при скорости 15 к/с.

Гибридный видеорегистратор Expert ERD-P04ML-MULTI оснащается двумя скоростными сетевыми интерфейсами (скорость передачи данных до 1 Гбит/с). Аналоговые камеры подключаются к регистратору через стандартные BNC разъемы. Для контроля служат два монитора, HDMI и VGA, а также SPOT-монитор. На последний передается видео с камеры, которая зафиксировала подозрительное событие.

В случае обнаружения подозрительной активности регистратор начинает записывать видео. Благодаря функции буферной записи, можно увидеть события, которые предшествовали срабатыванию датчиков и детектора движения. Вход и выход аудио позволяют установить двусторонний звуковой канал и разговаривать с людьми, находящимися в зоне расположения камер.

Архивы сохраняются на три жестких диска максимальным объемом до 8 Тб. Дополнительно через порт eSATA подсоединяется внешний дисковый накопитель.

У второй модели, видеорегистратора Expert ERD-P04-MULTI, чуть ниже скорость записи с сетевых камер разрешением 3 Мп (18 к/с против 30 к/с). Для хранения видеозаписей служит один жесткий диск. Стабильная и надежная операционная система и пятиуровневая система прав доступа обеспечивают высокий уровень защиты системы наблюдения. Запись ведется как в непрерывном режиме, так и по событиям (детекция движения и звука).

Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные видеорегистраторы Expert ERD-P04ML-MULTI и ERD-P04-MULTI. Это универсальные модели, которые легко интегрируются в современные системы видеонаблюдения.