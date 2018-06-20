Новые двухмодульные уличные камеры Full HD марки WISENET с настраиваемым обзором и ...
Новые двухмодульные уличные камеры Full HD марки WISENET с настраиваемым обзором и видеоаналитикой
Новости участников портала \\ 05.10.2018 12:33 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Оригинальная двухмодульная конструкция PNM-7000VD позволяет существенно увеличить обзор камеры, а выбор подходящей оптики – установить параметры съемки под потребности на конкретном объекте
Линейку продуктов WISENET компании Hanwha Techwin пополнили уличные двухсенсорные IP-камеры PNM-7000VD, в корпус которых можно установить два Full HD-видеомодуля с фиксированной оптикой 2,4, 2,8, 3,6 или 6 мм в различных комбинациях. Новые уличные камеры с Full HD защищены от попадания влаги/пыли и механических воздействий в соответствии с классами IP66 и IK10 и работоспособны в диапазоне внешних температур от -40 °C до +55 °C. Изображения с разрешением до 2 Мп эти камеры транслируют с фреймрейтом до 60 к/с в форматах H.265/H.264/MJPEG, поддерживая технологию WiseStream II и многопотоковую трансляцию (до 10 профилей). Немаловажно, что для обеспечения стабильно высокого качества картинки в уличных условиях меняющегося освещения камеры используют функции WDR до 150 дБ и SSNRV (подавление шумов), а для максимальной эффективность мониторинга на объекте – фирменное ПО видеоаналитики.
Оригинальная двухмодульная конструкция PNM-7000VD позволяет существенно увеличить обзор камеры, а выбор подходящей оптики – установить параметры съемки под потребности на конкретном объекте. Так, путем подбора объективов и их ручного позиционирования можно не только расширить поле зрения, но и повысить информативность изображений. Данные уличные камеры Full HD могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур, от -40 до +55 °C, и высокой влажности. Более того, PNM-7000VD безопасно монтировать на открытых уличных территориях, поскольку они имеют максимальную защиту от действий вандалов в соответствии с IK10.
Четыре разных оптических модуля позволяют подобрать пару для камеры в любой комбинации. PNM-7000VD можно снабдить модулями SLA-2M2400D и SLA-2M2800D с 2,4- и 2,8-миллиметровой оптикой, а также SLA-2M3600D и SLA-2M6000D с объективами 3,6 и 6 мм соответственно. При установке на уличные камеры Full HD модуля SLA-2M2400D угол обзора составит 135,4° по горизонтали, в то время как модуль с максимальным фокусным расстоянием (6 мм) обеспечит захват в пределах 50,4°. Все эти модули легко снимаются и устанавливаются на Full HD камеру, ракурс съемки настраивается путем ручной регулировки положения каждого модуля, а стоимость модулей отличается незначительно.
Наилучшее качество видео обусловлено использованием в камерах двух 1/2,8” 2 МП сенсоров. Каждый из них формирует изображение с максимальным разрешением 1920х1080 пикс. (Full HD), которое транслируется одним или двумя потоками с фреймрейтом 60 к/с (30 к/с – в MJPEG) в форматах H.264, MJPEG и H.265. Кроме того, новые уличные камеры Full HD поддерживают интеллектуальный алгоритм сжатия WiseStream II, минимизирующий «расход» видеоархива и снижающий битрейт видео при его высокой информативности. Следует отметить, что PNM-7000VD могут передавать данные 20 пользователям (одноадресный режим) и поддерживают трансляцию до 10 профилей.
Высокочувствительные Full HD-сенсоры обоих модулей камеры создают картинку в цвете при освещенностях до 0,055 лк, а для выравнивания контрастности по кадру PNM-7000VD использует технологию WDR (до 150 дБ). При активной WDR уличные камеры с Full HD формируют четыре одинаковых кадра с различной выдержкой, которые затем объединяются для получения итогового сбалансированного по яркости изображения. Более того, в новинке имеются функции шумоудаления SSNRV и «антитуман» Defog. В случае воздействия на корпус камера задействует систему цифровой стабилизации DIS, а при обнаружении попыток закрыть обзор или воспрепятствовать съемке иным образом – активирует предустановленное видеоаналитическое ПО, способное распознавать и другие «тревожные» ситуации.
Новые уличные Full HD-камеры видеонаблюдения от Hanwha Techwin можно приобрести в компании «АРМО-Системы» по цене от 878 USD. Для получения дополнительной информации об этих камерах, а также других устройствах WISENET для систем охранного видеонаблюдения обращайтесь по адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора оборудования и ПО марки WISENET в России.
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