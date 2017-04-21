Новые допуски к строительным и проектным работам для проектно-монтажной группы ...

Новости участников портала \\ 26.04.2017 17:12 \\ ГК "КСБ" \\ Санкт-Петербург

Обособленным подразделением «Пелен» проектно-монтажной группы ГК "КСБ" получены допуски к строительным и проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Обособленным подразделением «Пелен» проектно-монтажной группы ГК "КСБ" получены допуски к строительным и проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.





Свидетельство на строительные работы выдано СРО "Строительный ресурс", которое объединяет более 5,5 тысяч компаний малого и среднего бизнеса не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов России. НП СРО "Строительный ресурс" является членом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Протокол Совета № 19 от 22.04.2011 года.

Свидетельство на проектные работы выдано СРО "Ассоциация "Объединение проектировщиков "Топливно-энергетический комплекс". НП СРО "Топливно-Энергетический Комплекс" является членом Национального объединения проектировщиков (НОП). Регистрационный номер свидетельства 177 от 12.11.2012 года.

Территория и сроки действия свидетельств ничем не ограничиваются.

Свидетельство СРО (строительство) ООО "Пелен"

Свидетельство СРО (проектирование) ООО "Пелен"

Членство в СРО гарантирует Заказчику, что сотрудники ПМГ "КСБ" профессионалы своего дела и постоянно совершенствуют уровень своей квалификации, что в итоге приводит к значительному улучшению качества строительных и проектных работ.

Получение допусков СРО гарантирует наши клиентам, что компания "Пелен" обладает достаточной материально-технической базой и подтвержденной квалификацией персонала для оказания строительных услуг, связанных непосредственно с нарушением целостности зданий, строений и соответствующих установленным стандартам качества.

Членство в строительном и проектном СРО – это показатель качества и ответственности компаний входящих в Проектно-монтажную группу "Комплексные системы безопасности".

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