Новые датчики "Юпитер-5810" уже в продаже!
Новые датчики "Юпитер-5810" уже в продаже!
Новости участников портала \\ 07.11.2017 12:25 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Дорогие дамы и господа! Представляем Вашему вниманию долгожданную новинку — акустический извещатель «Юпитер-5810», предназначенный для обнаружения разрушения остекленных конструкций и формирования извещения о тревоге размыканием контактов исполнительного реле. Прибор уже появился в продаже!
Наши разработчики смогли создать уникальный корпус, который позволяет без особых усилий установить его на любую поверхность:
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весь прибор в крышке;
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основание (2) в качестве кронштейна;
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накидные колодки (3);
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встроенные оконечные резисторы (4);
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регулировка наклона зоны обнаружения (2 положения).
Листовка Извещатель Акустический-1
Основные возможности «Юпитер-5810»:
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Высокая точность обнаружения;
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Дискретная регулировка чувствительности;
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Режим контроля выпадения осколков;
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Отключаемая индикация тревоги с режимом памяти;
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Контроль напряжения внешнего резервного питания;
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Контроль обрыва ШС;
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ЭМС 4-ая степень жесткости;
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Автотестирование.
Извещатель обладает повышенной помехоустойчивостью и дальностью обнаружения 8 м. Благодаря своим характеристикам, «Юпитер-5810» быстро обнаруживает разрушение остекленных конструкций с минимальной площадью охраняемого стеклянного листа 0,05 м2.
Технические характеристики:
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Угол зоны обнаружения 120о;
-
Минимальная S охраняемого стеклянного листа 0,05 м2;
-
Напряжение питания от 8 до 28 В;
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Ток потребления не более 10 мА;
-
Габариты 88x40x40 мм;
-
Масса не более 0.45 кг.
Извещатель выполнен в соответствии со всеми требованиями ГОСТ 34025-2016.
Прибор прошел все испытания и вошел в «Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны».
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