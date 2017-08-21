Новые датчики "Юпитер-5810" уже в продаже!

Новые датчики "Юпитер-5810" уже в продаже!

Новые датчики "Юпитер-5810" уже в продаже!

Новости участников портала \\ 07.11.2017 12:25 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Дорогие дамы и господа! Представляем Вашему вниманию долгожданную новинку — акустический извещатель «Юпитер-5810», предназначенный для обнаружения разрушения остекленных конструкций и формирования извещения о тревоге размыканием контактов исполнительного реле. Прибор уже появился в продаже!

Наши разработчики смогли создать уникальный корпус, который позволяет без особых усилий установить его на любую поверхность:

  • весь прибор в крышке;

  • основание (2) в качестве кронштейна;

  • накидные колодки (3);

  • встроенные оконечные резисторы (4);

  • регулировка наклона зоны обнаружения (2 положения).

 

 

Листовка Извещатель Акустический-1

Листовка Извещатель Акустический-1

 

 



Основные возможности «Юпитер-5810»:

  • Высокая точность обнаружения;

  • Дискретная регулировка чувствительности;

  • Режим контроля выпадения осколков;

  • Отключаемая индикация тревоги с режимом памяти;

  • Контроль напряжения внешнего резервного питания;

  • Контроль обрыва ШС;

  • ЭМС 4-ая степень жесткости;

  • Автотестирование.

Извещатель обладает повышенной помехоустойчивостью и дальностью обнаружения 8 м. Благодаря своим характеристикам, «Юпитер-5810» быстро обнаруживает разрушение остекленных конструкций с минимальной площадью охраняемого стеклянного листа 0,05 м2.

 

Технические характеристики:

  • Угол зоны обнаружения 120о;

  • Минимальная S охраняемого стеклянного листа 0,05 м2;

  • Напряжение питания от 8 до 28 В;

  • Ток потребления не более 10 мА;

  • Габариты 88x40x40 мм;

  • Масса не более 0.45 кг.

Извещатель выполнен в соответствии со всеми требованиями ГОСТ 34025-2016.

Прибор прошел все испытания и вошел в «Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны».

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