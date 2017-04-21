Новые автомобильные видеорегистраторы Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
Новые автомобильные видеорегистраторы Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.04.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых автомобильных IP-видеорегистраторов Proto-X PTX-ВИЗИР-8N(HDD) и PTX-ВИЗИР-4N(HDD).
Автомобильные видеорегистраторы Proto-X PTX-ВИЗИР-8N(HDD) и PTX-ВИЗИР-4N(HDD) предназначены главным образом для установки на общественном транспорте: в автобусах, троллейбусах, трамваях, поездах и метро, такси и автотрейлерах, патрульных машинах и скорой помощи. Можно устанавливать видеорегистраторы и на частные автомобили. Новинки устойчивы к ударам и вибрациям, стабильно работают при низкой и высокой температуре и в широком диапазоне питающих напряжений. Запись видео осуществляется в максимальном разрешении 1080p, в реальном времени. Для хранения данных служат миниатюрные 2.5’’ жесткие диски объемом до 2 Тб. Выгружать данные и просматривать видео с камер наблюдения можно удаленно, через беспроводные сети.
Видеорегистратор Proto-X PTX-ВИЗИР-8N(HDD) — восьмиканальный. Он выполнен в антивандальном корпусе. Благодаря небольшому энергопотреблению, регистратор может длительно работать в автономном режиме. Интуитивно понятный русскоязычный интерфейс упрощает работу с оборудованием. Сторожевой таймер (Watch Dog) предотвращает сбои системы. Видео сохраняется в формате H.264. Благодаря хорошему сжатию, записи занимают минимальное пространство на жестком диске. К 8 тревожным входам подключаются датчики сигнализации. При их срабатывании коммутируются два выходных тревожных устройства.
Второй видеорегистратор, Proto-X PTX-ВИЗИР-4N(HDD), обладает аналогичными техническими характеристиками и рассчитан на подключение четырех видеокамер. Если объединить несколько видеорегистраторов в сеть, можно получать доступ к данным и управлению удаленно. Бесплатное ПО позволяет контролировать обстановку в мультиоконном режиме, отображает на карте маршрут транспортного средства. Дополнительные модули расширяют возможности регистраторов. Так, модуль GPS/ГЛОНАСС позволяет контролировать пробег, скоростной режим, местоположение транспортного средства, дает возможность отслеживать и оптимизировать маршрут движения. Модули Wi-Fi, 3G и 4G обеспечивает скоростной обмен данными с «подвижным» абонентом. Тревожная антивандальная кнопка служит для подачи сигнала оператору или водителю в экстренных ситуациях. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мобильные видеорегистраторы Proto-X PTX-ВИЗИР-8N(HDD) и PTX-ВИЗИР-4N(HDD). Это отличное решение для общественного транспорта.
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