Новые AHD-видеокамеры марки GANZ с 2 Мп при 25 к/с и поддержкой CVI-, TVI-, CVBS-форматов
Новые AHD-видеокамеры марки GANZ с 2 Мп при 25 к/с и поддержкой CVI-, TVI-, CVBS-форматов
Новости участников портала \\ 11.12.2017 11:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Получать видео высокой четкости (HD) на базе аналоговой системы видеонаблюдения позволяют новые камеры GANZ LCWB-P(E)-4-SN, обеспечивающие высокое качество картинки при невысокой стоимости построения/модернизации системы.
CBC Group выпустила бюджетные 2 Мп аналоговые видеокамеры LCWB-P-4-SN и LCWB-PE-4-SN марки GANZ, которые поддерживают форматы AHD, CVI, CVBS и TVI и создают видео с разрешением до HD 1080p и частотой обновления до 25 к/с. В сложных условиях освещения эти AHD-видеокамеры обеспечивают неизменно высокое качество видео, поскольку используют инновационную технологию расширения динамического диапазона DOL-WDR, функции HLC, BLC, 2D/3D DNR и отключаемый ИК-фильтр. Обе модификации защищены от попадания пыли/влаги по классу IP55, могут работать при температурах до -20 °С и различаются напряжением питания: 12V DC/24V AC и 230V AC для моделей «P» и «PE» соответственно. Следует отметить, что на данные AHD-видеокамеры могут быть установлены фиксированные или варифокальные объективы с креплением CS-типа, оснащенные не только ручной, но и автоматически регулируемой диафрагмой.
Получать видео высокой четкости (HD) на базе аналоговой системы видеонаблюдения позволяют новые камеры GANZ LCWB-P(E)-4-SN, обеспечивающие высокое качество картинки при невысокой стоимости построения/модернизации системы. Данные мультиформатные CVI-/TVI-/CVBS-/AHD-видеокамеры снабжены металлическим корпусом, защищающим электронику от попадания пыли и воды в соответствии с классом IP55, и рассчитаны на работу в диапазоне -20 .. +60 °С, поэтому подходят для таких объектов, как неотапливаемые или холодильные склады, а также закрытые паркинги. Модель LCWB-P-4-SN может получать питание от источников 12V DC/24V AC, а видеокамера LCWB-PE-4-SN – от сети переменного тока с напряжением 230V.
Новинки поддерживают 4 аналоговых формата передачи данных: AHD (Analog High Definition), CVI (Composite Video Interface), TVI (Transport Video Interface) и CVBS (Composite Video Baseband Signal), переключение между которыми осуществляется через удобное экранное меню. В форматах CVI, TVI и AHD видеокамеры могут передавать видео с разрешением до 1920х1080 пикс., а в CVBS – до 960x576 пикс. (960H), при этом частота обновления достигает 25 к/с даже при 2 Мп. Следует отметить, что при использовании формата CVBS максимальная дистанция трансляции сигнала без дополнительного усиления составляет 500 м, AHD и CVI – 400 м, а при передаче видео в формате TVI – равна 300 м. Для максимальной эффективности видео от камер LCWB-P(E)-4-SN рекомендуется записывать на гибридные видеорегистраторы GANZ серии DR-16, поддерживающие современные аналоговые стандарты, а также на многоформатные DVR других вендоров.
Видеосъемка на объектах любого масштаба и захват сцены в заданном секторе обеспечивается установкой на AHD-видеокамеры соответствующей оптики с креплением стандарта CS, причем новинки совместимы не только с объективами производства CBC Group (Computar), но и с оптическими устройствами других брендов. LCWB-P(E)-4-SN могут быть оснащены оптикой с требуемым углом обзора и «дальнобойностью», с учетом специфики задач видеонаблюдения и условий на объекте, а для получения изображений максимального качества с видеокамерами следует использовать объективы формата 2 Мп. Немаловажно, что AHD-камеры GANZ совместимы с фиксированными и варифокальными моделями, а также с устройствами, оснащенными системой АРД.
Передавать сбалансированное по яркости изображение при значительных перепадах освещенности в пределах одной сцены видеокамерам GANZ LCWB-P(E)-4-SN позволяет прогрессивная технология расширения динамического диапазона DOL-WDR (Digital Overlap WDR). Принцип ее работы заключается в накоплении на сенсоре AHD-видеокамеры зарядов при разной выдержке и последующем создании из 3 кадров итоговой картинки. В отличие от аппаратной реализации функции WDR, в основе которой лежит двойное сканирование, инновационная программная технология DOL-WDR снижает нагрузку на процессор видеокамеры и позволяет уменьшить задержку между кадрами, полученными при разной выдержке.
Образцовое качество картинки при сложных условиях освещения обеспечивается и рядом встроенных в AHD-видеокамеры технологий, таких как BLC, HLC, и 2D/3D DNR, а также использованием механического ИК-фильтра. Возможность отключения ИК-фильтра позволяет камерам работать в ночное время и формировать четкое черно-белое видео, а для увеличения чувствительности при особо низком уровне освещенности имеется режим Sens-Up, при котором снижается скорость электронного затвора и увеличивается выдержка видеосъемки. Для получения информативных изображений при ярком «контровом свете» AHD-видеокамеры LCWB-P(E)-4-SN активируют функции BLC и HLC, а для минимизации зашумленности изображения – системы шумоподавления 2D/3D DNR.
Новые 2 Мп AHD-видеокамеры LCWB-P(E)-4-SN торговой марки GANZ уже поступили на российский рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 152 USD. Получить дополнительную информацию о новинках, а также других моделях GANZ можно по адресу armosystems@armo.ru или по тел. +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», официального дистрибьютора продукции компании CBC Group на территории России.
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