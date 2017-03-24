Новые 6 Мп видеокамеры наружного наблюдения GANZ ZN8-B7NVD55L с 2,8-кратным ...
Новые 6 Мп видеокамеры наружного наблюдения GANZ ZN8-B7NVD55L с 2,8-кратным вариообъективом
Новости участников портала \\ 28.03.2017 14:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Новые видеокамеры GANZ используют 1/1,8” КМОП-сенсор и формируют картинку особо высокого качества c разрешением 3072х2048 пикселей.
Компания «АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры высокого разрешения ZN8-B7NVD55L марки GANZ, снабженные 1/1,8” КМОП-сенсором и вариофокальным объективом с диапазоном углов обзора от 35° до 87°. За счет такого оснащения эти видеокамеры наружного наблюдения транслируют двухпотоковое видео с разрешением до 6 Мп и могут устанавливаться в различных местах. Адаптивная ИК-подсветка до 40 м, механический ИК-фильтр и технологии DWDR, «Антитуман», HLC, 2D/3D DNR и DIS позволяют новинке формировать видео высокой четкости при освещенностях до 0 лк в неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, ZN8-B7NVD55L имеет предустановленный пакет аналитики, аудиоканалы, вход/выход тревоги и слот для карты памяти до 64 Гб, а ее корпус соответствует IP66 и обеспечивает работу электроники в диапазоне от -40… +60 °С, что особенно важно для наружного наблюдения на ответственных объектах.
Новые видеокамеры GANZ используют 1/1,8” КМОП-сенсор и формируют картинку особо высокого качества c разрешением 3072х2048 пикселей. Детализированное изображение разноудаленных объектов обеспечивает 2,8-кратный зум-объектив, которым оснащены видеокамеры наружного наблюдения ZN8-B7NVD55L, поскольку его горизонтальный угол обзора регулируется в диапазоне от 35° до 87°. ZN8-B7NVD55L может транслировать 6 Мп изображение с фреймрейтом 15 к/с, а видео Full HD качества – при 25 к/с. В условиях наружного наблюдения это позволяет в режиме реального времени видеть все происходящее на подконтрольных территориях.
Для экономии памяти видеозаписывающих устройств и трафика видеокамера может передавать два настраиваемых потока видео: основной – со скоростью от 500 до 12000 кбит/с, и дополнительный – с битрейтом 100-6000 кбит/с. При этом видеокамеры наружного наблюдения ZN8-B7NVD55L поддерживают функцию ROI (Region Of Interest), которая позволяет выделить в кадре участок и передавать его отдельным потоком одновременно с общей сценой. Это может быть востребовано для повышения внимания оператора к конкретным областям, например, к зонам взаимодействия охраны с гостями на автомобилях, к придверным зонам или отдельным участкам парковки при наружном наблюдении.
Информативная видеосъемка при изменяющихся условиях освещения, а также в любую погоду, – главное достоинство новой видеокамеры наружного наблюдения, поскольку она способна передавать распознаваемое цветное изображение при освещенности до 0,01 лк. Для работы в сумерках, при ярком солнце, тумане, а также других условиях плохой видимости ZN8-B7NVD55L имеет в арсенале такой набор технологий обработки видеосигнала, как цифровая стабилизация изображения (DIS), цифровой WDR, компенсация встречной засветки (HLC), 2D/3D DNR шумоподавление и «Антитуман». Более того, новые видеокамеры наружного наблюдения фиксируют любые изменения освещенности сцены и при ее низком уровне активируют ИК-прожектор с дальностью подсветки до 40 м, который автоматически регулирует свою мощность в зависимости от расстояния до объекта наружного наблюдения, исключая его засветку.
Интеллектуальный потенциал видеокамеры реализуется предустановленным на нее пакетом видеоаналитики. Он осуществляет обнаружение движущихся объектов, вторжений и пересечения виртуальных границ (запрещенных зон), а также подозрительных и несанкционированных действий. Помимо этого, в эти видеокамеры наружного наблюдения возможна установка дополнительных опций, таких как детекция оставленных или исчезнувших предметов, нарушение правил парковки и скоростных ограничений и т.д. Также ZN8-B7NVD55L поддерживают коридорный режим, имеют вход/выход для подключения охранного датчика/исполнительного устройства и вход/выход для внешнего микрофона и активного динамика, позволяющие сделать наружное наблюдение более эффективным.
Благодаря bullet-корпусу с пыле- и влагозащитной по стандарту IP66 новые видеокамеры будут надежно работать и в бурю, и в шторм. Все видеокамеры наружного наблюдения этой серии рассчитаны на эксплуатацию в условиях внешних температур от -40 до +60 °С, а также оснащены козырьком для защиты от солнца. ZN8-B7NVD55L универсальна и по питанию: она может запитываться по Ethernet-кабелю и напрямую от источника постоянного тока 12 В. Настройку видеокамеры, запись и просмотр ее видео удобно производить с помощью фирменного ПО GANZ CORTROL, бесплатная версия которого позволяет объединять IP-устройства внутреннего и наружного наблюдения в одну 2-16 канальную систему. Для более крупных видеосистем можно приобрести ПО CORTROL Premier или CORTROL Global, обеспечивающие работу и мультибрендовых систем с небольшой стоимостью лицензии. При этом модель ZN8-B7NVD55L ONVIF-совместима и быстро интегрируется с ПО других производителей.
Новые 6-мегапиксельные IP-видеокамеры наружного наблюдения GANZ ZN8-B7NVD55L уже поступили на рынок и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по цене 665 USD. Для получения дополнительной информации на эти и другие наружные видеокамеры марки GANZ обращайтесь по электронному адресу cbc@video-product.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании CBC Group в России.
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