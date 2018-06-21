Новости участников портала \\ 12.12.2018 16:44 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Новые извещатели универсальны: они совместимы с любыми системами охранной сигнализации, имеют два варианта крепления и возможность регулировки их положения в пространстве.

В семействе охранного оборудования Smartec появились активные ИК-датчики ST-SA103BD-SC с тремя инфракрасными лучами. Они позволяют запрограммировать время прерывания лучей на 50, 100, 300, 500 или 800 мс, превышение которого будет инициировать сигнал тревоги. Обеспечивая детекцию движения на улице на дистанции до 100 м, а в помещении – до 300 м, эти датчики охраны периметра будут удачным выбором для защиты протяженных объектов. Следует отметить, что новинки работоспособны при температурах до -25 °С (и до -40 °С с опциональным обогревателем), повышенной влажности и осадках (IP65) и рассчитаны на работу с любой системой охранной сигнализации.

Высокая надежность и достоверность срабатывания охранного датчика обеспечивается его конструкцией. ST-SA103BD-SC является активным ИК-извещателем, состоящим из ИК-излучателя (передатчика) и приемника. Его передатчик формирует 3 инфракрасных луча, которые при отсутствии «преград» свободно достигают приемника. Тогда приемник создает электрический сигнал, информирующий, что датчик охраны периметра находится в дежурном режиме. В случае пересечения периметра связь между приемником и передатчиком нарушается, и, если время прерывания лучей превышает пороговое значение, устройство отправит «тревожный» сигнал на ПКП.

Новые извещатели универсальны: они совместимы с любыми системами охранной сигнализации, имеют два варианта крепления и возможность регулировки их положения в пространстве. ST-SA103BD-SC могут работать со всеми типами приемно-контрольных приборов, поэтому быстро интегрируются в любую действующую систему ОС. Следует отметить, что данные датчики охраны периметра рассчитаны для установки на стену, однако комплектуются также специальным адаптером U-типа для крепления на трубе. При необходимости их можно «повернуть» на ±90º по горизонтали и ±10º по вертикали.

Высокая дальность обнаружения и погодозащищенное исполнение корпусов позволяет использовать датчики на различных объектах как внутри, так и снаружи помещений. ST-SA103BD-SC подходят для охраны периметров предприятий, строительных площадок, объектов ТЭК, складов и т.д., поскольку дистанция детекции внутри/вне помещения составляет 300/100 м. За счет небольшого размера датчики охраны периметра практически не заметны, а испускаемое ИК-излучение неразличимо для человеческого глаза. Для защиты от несанкционированного вскрытия или отрыва от монтажной поверхности в охранных датчиках предусмотрен тамперный контакт.

Бесперебойная работа датчиков в любую погоду 365 дней в году обеспечивается герметичным корпусом с защитой по стандарту IP65 и возможностью обогрева оптических элементов. Эти датчики охраны периметра работоспособны в диапазоне температур от -25 °С до +60 °С, а при установке опционального обогревателя нижняя граница сдвигается вплоть до -40 °С. Немаловажно, что в ST-SA103BD-SC используются алгоритмы автоадаптации к окружающей среде, за счет чего данные устройства охраны периметра демонстрируют высокую устойчивость к ложным тревогам.

Снизить число ложных срабатываний позволяет и настройка продолжительности прерывания лучей, по истечении которой ИК-датчики охраны периметра сгенерируют «тревожный» сигнал. В зависимости от особенностей объекта можно задать время прерывания равное 50, 100, 300, 500 или 800 мс. Так, период 800 мс позволит зафиксировать нарушителя, пытающегося перелезть через забор (при установке датчика над ним), а для контроля открытого пространства необходимо задать меньшее время, которое позволит обнаружить злоумышленника, передвигающегося бегом или быстрым шагом.

Трехлучевые активные ИК-датчики охраны периметра ST-SA103BD-SC торговой марки Smartec уже поступили на склад и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». Получить дополнительную информацию об этих датчиках, а также других устройствах Smartec для систем охранной сигнализации и контроля/управления доступом можно по электронной почте info@smartec-security.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отделе продаж «АРМО-Системы», а также в региональных офисах компании.